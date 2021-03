Markt regelt recycling van dakramen in nieuw convenant

Het Convenant Recycling Dakramen stelt dat de 24 grootste dakdekkersbedrijven van hellende daken in Nederland vanaf heden verwijderde VELUX dakramen aanbieden voor recycling. Stichting Dakmeester en VELUX Nederland hebben dat in het convenant vastgelegd.

Foto boven: De ondertekening van het convenant door voorzitter van de stichting Dakmeester Will Verwer en de directeur van VELUX Nederland Jeroen Proemstra vond plaats in het hoofdkantoor van VELUX in De Meern.

De 24 dakdekkersbedrijven, aangesloten bij Stichting Dakmeester, verplichten zich tot het in gang zetten van recycling van de stroom van oude VELUX dakramen. Het materiaal wordt via de Take‐back service van VELUX aangeboden aan demontagebedrijven, meestal bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze bedrijven zorgen voor de demontage van de verschillende onderdelen. De daaruit voortvloeiende grondstofstromen worden vervolgens verwerkt in nieuwe producten.

De Dakmeesters staan aan het begin van deze keten. Zij zijn in staat om de VELUX dakramen apart te houden en de logistiek te regelen naar de demontagebedrijven. VELUX garandeert vervolgens dat de onderdelen terechtkomen in grondstoffenstromen die in nieuwe producten worden verwerkt. Deze recyclegarantie zal net als de recyclinggarantie van oude betonnen dakpannen worden opgenomen in de 15 jarige Daksysteemgarantie PLUS van de Dakmeesters. Dit onderdeel van de recycling garantie van Dakmeesters wordt ook vastgelegd in het zogenaamde Dakdossier.

Convenant draagt bij aan circulaire economie

Het convenant is een steuntje in de rug voor de circulair economie. Hoogwaardige grondstoffen als hout, glas, aluminium en kunststof worden door recycling opgewerkt in nieuwe producten, in dit geval met een voor minimaal 90 procent gesloten cirkel. Tot nu werden oude VELUX dakramen ingeleverd bij afvalbedrijven.