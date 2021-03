Nieuw: digitaal magazine Circulair Bouwen (#16)

Ons nieuwste digitale magazine is verschenen, dit keer een tjokvolle editie over de vele facetten van circulair bouwen. Je leest over het Circulair Paviljoen op Schiphol Trade Park, hoe Van Wijnen 0% afval produceert in 2025 en een diepgravende en prikkelende expertvisie van Jan Willen van de Groep.

Het nieuwe magazine is hier te lezen. Het digitale blad is geoptimaliseerd voor elk apparaat (desktop/laptop, tablet en smartphone). Benieuwd naar onze andere magazines? Deze vind je in de kennisbank.