Internationale matchmaking met honderden deelnemers

Het online congres Future of Building 2021 wordt op 23 maart vanuit Oostenrijk gestreamd en is ook door jou gratis te volgen. Met het Enterprise Europe Network als één van de organisatoren staat matchmaking centraal.

Foto: Wenen, lichtend voorbeeld van slimme stadsoplossingen.

Ben je op zoek naar de nieuwste technologieën en materialen of wil je nieuwe projectideeën delen en er internationale samenwerkingspartners bij vinden? Grijp dan deze gelegenheid voor een hele reeks nieuwe zakelijke kansen.

De conferentie vindt online plaats en wordt uitgezonden vanuit Wenen. Die stad wordt alom gezien als lichtend voorbeeld van slimme stadsoplossingen. En zeker wat betreft de symbiose van historisch erfgoed met moderne, groene architectuur en hoogtechnologische oplossingen.

Onderwerpen tijdens het congres Future of Building zijn:

Smart City, moderne stadsplanning

Intelligente connected gebouwen

Nieuwe bouwmethoden en robotica

Nieuwe bouwmaterialen, componenten en assemblage

Energie-efficiëntie (nul-, plus-, passiefhuizen)

Duurzame en groene architectuur

Hout & houtconstructies

Natuurlijke en emissievrije materialen

Wegen & tunnels, verkeersinfrastructuur

Tijdens Future of Building 2021 is de conferentietaal Engels. In 2019 telden de organisatoren 1.800 bezoekers en een recordaantal van 3.100 B2B-bijeenkomsten. De video en foto’s van de conferentie uit 2019 kun je hier bekijken.

Schrijf je nu hier in. De inschrijving sluit 18 maart.

Na Future of Building (Brokerage Event) ben je ook van harte welkom om deel te nemen aan het Vienna Congress on Sustainable Building BauZ! dat plaatsvindt op 24 en 25 maart. Houd er rekening mee dat voor BauZ! een aparte registratie nodig is.