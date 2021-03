Kennis verfrissen over circulariteit en remontabel bouwen met gratis whitepaper

Wil jij een expert worden in circulair en remontabel bouwen? In een kersverse whitepaper laat VBI zien welke trends en ontwikkelingen zij zien op dit vlak in utiliteitsbouw, zodat jij met verse kennis aan de slag kunt.

De whitepaper die ingaat op belangrijke ontwikkelingen rondom het thema circulariteit en remontabel bouwen, download je gratis op de website van DuurzaamGebouwd.nl. Je vindt de whitepaper ‘Circulair en remontabel bouwen – wat zijn de trends en ontwikkelingen in utiliteitsbouw’ in onze kennisbank, waar je diverse whitepapers over onderwerpen als Energietransitie, Circulariteit en Gezondheid kunt terugvinden.