Wint ‘circulair ontwerpen’ de Prins Friso Ingenieursprijs 2021?

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs viert woensdag 17 maart de Dag van de Ingenieur. Dan vindt bovendien de finale plaats van de strijd om de Prins Friso Ingenieursprijs 2021. Onder de drie finalisten bevindt zich ook ir. Rob Dijcker van Duurzaam Gebouwd-partner Witteveen+Bos.

Rob Dijcker is expert op het gebied van de circulaire economie. Hij is onder meer betrokken bij de nieuwe ontwerpmethodiek +Circular Design, een project dat afgelopen maand ook heeft meegedongen naar De Vernufteling, de belangrijkste onderscheiding voor ingenieursprojecten.

Dijcker, senior projectleider & adviseur circular solutions bij het ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos (foto rechts), gaat de strijd aan met een robotica-onderzoeker en een docent vloeistofdynamica; respectievelijk dr. ir. Abeje Mersha (lector onbemande roboticasystemen hogeschool Saxion, Enschede) en dr. ir. David Fernandez Rivas (hoofddocent vloeistofdynamica Universiteit Twente).

De Prins Friso Ingenieursprijs is bedoeld voor een ingenieur die zich onderscheidt op het gebied van innovatie, ondernemerschap, persoonlijkheid en maatschappelijke impact. De naam van prins Friso is sinds 2015 verbonden aan deze ingenieursprijs. Volgens het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) geeft Friso’s inspirerende nalatenschap de prijs extra elan en onderstreept zijn naam het maatschappelijk belang van ingenieurs. Als ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en als bedrijfseconoom manifesteerde Friso zich ook op de drie genoemde aspecten.

+Circular Design Tool

De +Circular Design Tool, waar Dijcker bij betrokken is, beoordeelt een ontwerp van een bouwwerk of installatie op duurzaamheid en circulariteit. Dat gebeurt met een visualisatie van de resultaten in een materiaalstromenanalyse. Achtergrond is het feit dat bij het maken van een ontwerp de materiaalkeuze door innovatie en onderzoek duizelingwekkend is geworden. Er zijn honderden verschillende opties van materialen, met ieder hun eigen kenmerken zoals levensduur en mogelijkheden voor hergebruik. Opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers dreigen hierdoor in de valkuil van de keuzeparadox te vallen en de nieuwe tool helpt dat te voorkomen. De tool geeft tevens een praktische invulling van de Circulaire Ontwerpprincipes opgesteld samen met Rijkswaterstaat en werkt met de meetmethode die ook door platform CB’23 wordt omarmd. Meer informatie over de +Circulair Design Tool vind je op deze pagina en in dit filmpje:

Behalve een juryprijs wordt er woensdag 17 maart ook een publieksprijs uitgereikt. Daarvoor kan iedereen tot en met 15 maart online zijn stem uitbrengen. Vorig jaar ging de Prins Friso Ingenieursprijs naar waterbouwer Bas Reedijk, voor zijn werk aan onder meer de Afsluitdijk.