Semipermanente ventilatieoplossing maakt basisschool weer gezond

Het binnenklimaat in Nederlandse klaslokalen is ver onder de maat. Zo bleek ook uit metingen op basisschool Henri Dunant. Een pilot op diezelfde school in Wijk en Aalburg wijst uit dat binnen een dagdeel een semi-permanente ventilatie-oplossing verzorgd kan worden voor een gezond binnenklimaat.

Veel scholen beschikken nog niet over een goede ventilatie-oplossing. Als gevolg hiervan worden ramen wijd opengezet en zitten kinderen noodgedwongen met hun jas aan in de klas. Basisschool Henri Dunant zocht naar een ventilatie-oplossing en vond die in Droid Robin, een ‘ventilatiekast’ die binnen een halve dag in een klaslokaal kan worden geplaatst.

Luchtkwaliteit zwaar onder de maat

“Het idee voor Droid Robin ontstond jaren geleden, toen mijn vader in een artikel las dat de ventilatie-eisen voor een Nederlandse varkensstal nog strenger zijn dan die voor een klaslokaal”, vertelt Sigrid Koekkoek van 2blueconomy. “Dit is onbegrijpelijk als je bedenkt dat verse lucht essentieel is voor de concentratie en daarmee schoolprestaties van kinderen. Veel basisscholen zijn zich bewust van de slechte kwaliteit van het binnenklimaat. Toch wordt er maar zelden actie ondernomen door een tekort aan budget en tijd.”

Gezond leerklimaat dankzij sensoren

De luchtkwaliteit in de basisschool Henri Dunant is aanzienlijk verbeterd. Metingen wezen uit dat het CO2-gehalte in de klas geregeld opliep tot boven de 1.200 ppm, met soms pieken tot 2.500 ppm; ver boven de gezonde grens van 800 ppm. Sinds de installatie van Droid Robin is dit anders. Koekkoek: “De pilot is een groot succes. Met behulp van sensoren wordt de binnenluchtkwaliteit automatisch op peil gehouden. Data wijzen uit dat we met onze oplossing kunnen garanderen dat het klimaat in de klas optimaal is.”

Toegankelijke, duurzame oplossing

Droid Robin is ontwikkeld door conceptontwikkelaar 2blueconomy en binnenklimaatexpert Zehnder. Het betreft een binnenklimaatoplossing waarmee op een duurzame manier de luchtkwaliteit in de klas verbeterd wordt. Erik van Dongen van Zehnder legt uit: “Een raampje opendoen, is niet voldoende om de lucht in de klas goed te houden. Bovendien leidt het tot energieverspilling en ongemak door geluid en kou van buiten. Daarnaast wil je in tijden van covid-19 niet dat aerosolen met potentieel gevaarlijke virusdeeltjes in het klaslokaal blijven hangen. Het continu afvoeren van vervuilde lucht en toevoeren van verse lucht verkleint de besmettingskans enorm. Met veel leerlingen in een relatief kleine ruimte, is continue luchtverversing nodig.”

Van Dongen vervolgt: “Met Droid Robin heeft 2blueconomy verschillende specialismes, waaronder Zehnders ventilatietechnologie uit woningbouw, gecombineerd tot een totaaloplossing voor de klas. Op een stille, energiezuinige manier wordt de klas geventileerd en optioneel ook gekoeld. Doordat scholen Droid Robin kunnen huren, en er geen grote bouwkundige ingrepen nodig zijn, is het ook toegankelijk voor scholen met weinig budget of ruimte.”

Wachten is geen optie

De voormalige situatie in de basisschool Henri Dunant is niet uniek. Veel scholen kampen met ventilatie-, temperatuur- en energieproblemen door verouderede installaties of slechte isolatie. Er is nood aan de man, maar tegelijkertijd is er nauwelijks budget bij schoolbestuur of gemeente.

Bij Duurzaam gebouwd willen we meehelpen een oplossing te zoeken. Daarom organiseren we in samenwerking met Stedebouw & Architectuur een jaar lang (online) events over allerlei facetten van een gezonde school, van circulariteit en ventilatie tot financiering en het schoolplein. Dit alles brengen we tot een hoogtepunt op het Nationaal Gezonde Scholen Congres.

