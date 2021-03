Waar zijn de wortel en de stok?

Coen van Oostrom van EDGE ziet vastgoed als een kans. Met gebouwen die gezond zijn voor de gebruikers en slim omgaan met materialen en energie. Vanuit Europa probeert men met een Green Deal duurzame doelen te stellen. Daar ontbreekt echter iets aan volgens deze ondernemer.

Oproep aan de markt

Vorig jaar deed van Oostrom een open oproep aan de internationale vastgoedmarkt om vol voor duurzaam te gaan. Naast de vele positieve reacties in de sfeer van ‘Let’s go!’ ontving hij ook gemende reacties. Van Oostrom: “Dat imago van dikke sigaren rokende, wat louche vastgoedontwikkelaars is echt achterhaald. Het is een professionele sector die weet dat duurzaamheid inmiddels een voorwaarde is om bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kantoorpand nog te kunnen laten financieren. Er zit ook gewoon veel kennis in de sector. Ik kreeg dus ook wel reacties dat men het wel een beetje betweterig van mij vindt, dat ik roep dat het allemaal nog beter kan.” Toch blijft hij de noodzaak benadrukken om nu stappen te zetten. Van Oostrom is namelijk echt teleurgesteld over het tempo bij verduurzamen van de kantoorgebouwen in Nederland.

Teleurgesteld over tempo

“Ik had verwacht dat we nu verder zouden zijn met het verduurzamen van de kantoorgebouwen in Nederland”, aldus Van Oostrom. “Ik zie nog steeds veel panden waar niets mee is gebeurd. Jammer dat er geen masterplan is gemaakt zo’n tien jaar terug om dat aan te pakken. Het heeft minder te maken met geld en ook niet alles met regie, maar wel met gedrag. Veel mensen komen niet in beweging als er geen urgentie is. De urgentie van klimaatverandering voelen wij bij EDGE misschien, maar niet iedereen heeft dat. De volgende tien jaar zullen we, de politiek samen met de koplopers in het bedrijfsleven, er voor moeten zorgen dat die vaart om kantoren toekomst te geven. Dan ben ik weer bij de Green Deal, dit zou de betere oplossing zijn.”

Coen van Oostrom: "Maak een échte deal met directies van woningcoporaties."

De echte deal maken

Van Oostrom ziet een ontwerpfout in de Green Deal van Frans Timmermans. “Het is niet helder. Een deal houdt in dat je twee partijen hebt die het ergens over eens worden. Ik heb niet het gevoel dat Timmermans zijn doelen heeft besproken met vertegenwoordigers van de bouw- en de staalsector. Waar zit de ‘carrot’ en waar de ‘stick’ in zijn verhaal? Waar zit die hulp en hoe gaan we het voor elkaar boksen? Als ik nu minister zou zijn, dat ben ik natuurlijk niet en ik wil het ook niet, dan zette ik de directie van honderd grote woningcorporaties in een zaal bij elkaar. Met een vertegenwoordiging uit dat gezelschap zou ik dan een deal sluiten om binnen vijf of tien jaar het hele woningbestand waar corporaties verantwoordelijk voor zijn te verduurzamen. Als minister is mijn kant van de deal dan dat die vervelende belasting die ze nu betalen van tafel gaat. Bij de tegenstribbelaars gebeurt dat niet, die blijven die verhuurdersheffing wel betalen. Dan heb je het over een voorbeeld van de wortel en de stok. Zo kunnen we ook de slag maken die nodig is om het verduurzamen van de gebouwde omgeving vlot te trekken.”

Tekst: Tom de Hoog, Beeld: Robert Tjalondo

Het volledige interview lees je in Duurzaam Gebouwd Magazine #50 via deze link.