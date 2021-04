Keynotes tijdens het Verbindingsfestival

Tijdens het Verbindingsfestival op 22 april staan verschillende keynotes op het programma die jou inspireren over het thema Gezonde Stad. In dit artikel lichten we er een aantal uit en geven we je de mogelijkheid om in te schrijven.

De eerste keynote waar we je over informeren is Park Vijfsluizen. Het creëren van een gezonde leefomgeving kan niet meer zonder integraal gebruik te maken van technologie en data-gedreven oplossingen. Maak kennis met Park Vijfsluizen, een nieuwe woonwijk met 400 woningen waar deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling optimaal in praktijk wordt gebracht. Een nieuwe woonwijk die natuurinclusief wordt gerealiseerd, waarbij Smart-City-innovaties worden toegepast om naast het creëren van een prettige en gezonde leefomgeving, bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit en klimaatadaptatie, belangrijke doelstellingen voor de gemeente Vlaardingen.

Ook Groningen staat centraal, als Gezonde Stad van Nederland. Afgelopen najaar werd Groningen door ingenieursbureau Arcadis uitgeroepen tot Gezondste Stad van Nederland. Jeannette Nijkamp is lector Gezonde Stad aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens het Verbindingsfestival vertelt ze in haar keynote waarom juist Groningen deze verkiezing heeft gewonnen. En ook dat dit niet betekent dat alle inwoners van Groningen gezond zijn, want er bestaan grote gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners. Welke uitdagingen kent Groningen en welke ingrepen doet de stad? Welke verbindingen worden gelegd tussen het fysieke en sociale domein? En wat is de visie van het lectoraat hierop? Je hoort het op het hoofdpodium van het Verbindingsfestival.

