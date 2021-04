Samen gezonde steden maken: nu!

Benieuwd naar de sessies die je kunt volgen tijdens het Verbindingsfestival op 22 april en hoe je samen gezonde steden kunt maken? In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op.

Tijdens ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ leer je meer over de samenwerking van Utrecht met gemeenten en de Rijksoverheid. In het verleden door bij te dragen aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. En door het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen in januari 2020.

Dankzij de maatregelen die we hebben genomen, voldoet Utrecht aan de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Maar de gemeente wil nog een stap verder gaan dan deze luchtkwaliteitseisen. Hiervoor is het programma Utrecht kiest voor gezonde Lucht aangenomen in december 2020.

Projectmanagers Sophie Gunnink en Linda Docter vertellen op het Verbindingsfestival alles over het programma, de interdisciplinaire samenwerking die eraan ten grondslag ligt én de concrete maatregelen die de gemeente neemt.

Tijdens ‘Hoe bouw je aan een gezonde stad’ ontdek je hoe een goed ingerichte leefomgeving kan bijdragen aan een gezondere levensstijl en een betere gezondheid. Maar hoe maken we zo’n gezonde leefomgeving? Welke ingrepen kunnen we in de fysieke leefomgeving doen om de gezondheid te bevorderen? En hoe doe je dat in een verdichtende stad? De Amsterdamse Gezondheidslogica biedt 12 principes, met onder elk principe een set concrete bouwstenen, voor een gezonde leefomgeving. Het vormt een handreiking en inspiratiebron voor het bevorderen van gezondheid in de openbare ruimte en gebouwen. Tijdens de sessie lichten we het verder toe aan de hand van een aantal Amsterdamse praktijkcases.

Op de website van het Verbindingsfestival lees je alle informatie over de mogelijkheid tot inschrijven en de complete line-up.