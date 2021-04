Alles uit je partnership halen tijdens de Duurzaam Gebouwd PEP-meeting

Duurzaam Gebouwd organiseert op 18 mei aanstaande een eerste exclusieve PEP-meeting (Partner en Expert Participatie) van het jaar. Tijdens dit event vertellen experts succesverhalen en leer je hoe jij het optimale uit je partnership kunt halen.

Op deze pagina laten we je zien wat we gaan doen tijdens deze middag vol energie. Na een opening door platform manager Jody Andernach van Duurzaam Gebouwd stellen we je het team voor en heten we nieuwe partners en experts welkom. Vervolgens laten drie experts, Benno Nijenhuis van Carlisle Construction Materials, Antwan van Haaren van DGMR en Jourdain Martens van Develop Inc zien welke samenwerkingen zij de afgelopen tijd met Duurzaam Gebouwd hebben opgezet.

Na een netwerkmoment leer je vervolgens over innovaties en ontwikkelingen die ons kennisplatform doormaakt en gaan we op bezoek bij een innovatief project. Vervolgens is het tijd om de interactie op te zoeken tijdens sessies van Yvette Watson van PHI Factory en Laurens de Lange van Unica. We sluiten af met een feel good moment. En dit alles in twee uur tijd.

Schrijf je in voor dit event als partner of expert van Duurzaam Gebouwd. Door middel van je partner- of expertcode krijg je toegang tot dit evenement. De code wordt automatisch toegevoegd als je ingelogd bent met je account. Lukt het niet of wordt je code niet ingevuld? Neem contact op met onze afdeling events en zij helpen je verder.