Valt jouw duurzame project of organisatie op 1 juli in de prijzen?

Ben of ken jij een organisatie die zich onderscheidt op het gebied van duurzaam bouwen? Dan sta jij op 1 juli 2021 in de schijnwerpers, tijdens de uitreiking van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. De inschrijvingen zijn geopend! Je kunt je project of organisatie inschrijven, maar het is ook mogelijk om iemand anders voor te dragen. De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld.



Drie Awards

Het is mogelijk om in te schrijven of aan te dragen in twee categorieën: de Circulaire Ring wordt uitgereikt aan de meest duurzame opdrachtgever, de Gouden Kikker gaat naar het meest duurzame bouwproject. De winnaar van de publieksprijs wordt gekozen tijdens het digitale congres. Wilt u weten of uw project of organisatie in aanmerking komt? Bekijk hier de beoordelingscriteria.

Brede duurzaamheidscoop

De onafhankelijke jury, die bestaat uit experts vanuit bedrijfsleven, overheid en wetenschap, is op zoek naar projecten en organisaties met een brede duurzaamheidscoop. In projecten worden bijvoorbeeld energiemaatregelen, circulair materiaal gebruik en gezondheidsaspecten op een innovatieve wijze met elkaar gecombineerd. Bovendien is de betrokkenheid van bewoners of gebruikers bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten een belangrijk criterium.

Inschrijving tot en met 31 mei

U kunt tot en met 31 mei meedoen met uw eigen project of organisatie, maar ook een ander voordragen voor een award. Schrijf u hier direct in of draag een ander voor. Meer informatie over de awards is te vinden op www.duurzaambouwenawards.nl.