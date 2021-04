Praat mee: verdiepingssessie en OSKAfé

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling. Die overtuiging is terug te lezen in de intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’, die op het Verbindingsfestival op 22 april wordt ondertekend. Jij kunt erover meepraten tijdens een verdiepingssessie na de ondertekening en het netwerkmoment tijdens het OSKAfé.

Als deelnemer van het Verbindingsfestival maak je live mee hoe de intentieverklaring wordt ondertekend. Eerder vertelden we je al over de brede lijst met ondertekenaars, met organisatie vanuit onder andere de overheidssector, installatietechniek en projectontwikkeling. Na de ondertekening is er ruimte voor verdieping in een parallelsessie waarin de vraag ‘Hoe vertalen we de intentieverklaring naar de praktijk’ centraal staat.

In actie

Jij kunt je stem laten horen, onder andere in de verdiepingssessie en het OSKAfé , waarin deelnemers napraten over de intentieovereenkomst en nieuwe verbindingen leggen door digitaal visitekaartjes uit te wisselen. Vervolgens is het de bedoeling om gezamenlijk de handschoen op te pakken en elkaar te inspireren en te enthousiasmeren om niet alleen een intentie uit te spreken maar ook tot actie over te gaan.

Meer informatie over de intentieverklaring

Op deze pagina lees je meer informatie over de intentieverklaring en de aanloop ernaartoe. Ook vind je daar de intentieverklaring als download.

Meer informatie over het Verbindingsfestival

Op 22 april 2021 organiseert Acquire samen met (kennis)partners en experts de derde editie van het online Verbindingsfestival. Deze editie zoomt het Verbindingsfestival in op thema Gezonde Stad en steunt het festival de Hersenstichting. Het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’ en de acties die eruit voortkomen sluiten aan op het onderwerp en de ambities van het Verbindingsfestival, om tot een gezondere stad te komen.

15.10 Toelichting op en ondertekening van de Intentieverklaring

16.00 Interactieve Rondetafeldiscussie over de consequentie én implementatie

16.45 Napraten in het OSKAfé

Meer informatie en aanmelden: www.verbindingsfestival.online.