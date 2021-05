Jury Duurzaam Bouwen Awards 2021 is bekend

Experts en prominenten uit de wereld van de wetenschap, architectuur, overheid, bouw- en corporatiesector vormen dit jaar de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2021. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. De juryleden beoordelen projecten en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam bouwen. De awards worden op 1 juli 2021 uitgereikt tijdens het online Duurzaam Gebouwd Congres.

Foto: Winnaars Duurzaam Bouwen Awards tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 (Missie Duurzaam Drenthe)

De juryleden

De zeskoppige jury bestaat uit: Fred Schoorl, directeur van de Branchevereniging Nederlandse architecten (BNA) en Esther ’t Hoen, projectleider circulaire bouweconomie van het ministerie van BZK. De wetenschap wordt vertegenwoordigd door Ellen van Bueren, hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Robert Koolen beoordeelt de inzendingen als voorzitter van de beleidsadviescommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland. Karo van Dongen, voorzitter van de Groene Huisvesters en Fred Jonker, coördinator Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving van de VNG, completeren de jury.

Drie awards

Op 1 juli worden drie awards uitgereikt. De Gouden Kikker voor het meest duurzame project, de Circulaire Ring voor de meest duurzame organisatie en de publieksprijs. De laatste wordt gekozen tijdens het congres. U kunt uw eigen project/organisatie voordragen of een ander. De categorie ‘projecten’ heeft betrekking op bouwprojecten die vooroplopen op het gebied van innovatie en duurzame thema’s als energie, circulair materiaalgebruik en gezondheid. De meest duurzame organisatie laat zien dat ze zowel in beleid en visie als in de uitvoering duurzaam bouwen succesvol toepast. Aanmelden voor de awards kan tot en met 31 mei 2021.

Initiatiefnemers

W/E adviseurs, abcnova, Duurzaam Gebouwd en FSC Nederland zijn de initiatiefnemers van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. De awards komen tot stand dankzij ondersteuning van Bouwend Nederland en het ministerie van BZK.

Meer informatie over de jury en de inschrijving vind je hier.