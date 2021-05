WHO bevestigt rol aerosolen bij besmetting coronavirus

Hoewel het al een poosje werd geroepen door wetenschappers, heeft wereldgezondheidsorganisatie WHO nu ook de rol van aerosolen bij besmetting van het coronavirus erkend. Dit benadrukt opnieuw het belang van goede ventilatie in (school)gebouwen.

Na onderzoek van de Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente en de Universiteit van Cambridge is het definitief besloten: aerosolen, zeer kleine deeltjes/druppels in de lucht, spelen een belangrijke rol bij besmettingsgevaar van het coronavirus. Dit gegeven was lange tijd niet duidelijk, maar uit 'meer en meer' modelstudies komt deze conclusie naar boven, zo is te lezen op NOS.

Daniel Bonn, onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, geeft aan opgelucht te zijn, maar waarschuwt dat 'keihard bewijs' niet bestaat. Toch zijn er volgens hem 'een heleboel dingen die je kwantitatief niet kunt verklaren als je die aerosolbesmetting niet meeneemt'. De grootte van de rol van de aerosol in de pandemie is dus niet aan te duiden. Volgens veel studies is die rol echter aanzienlijk, zoals te zien is aan bijvoorbeeld besmettingen bij zangkoren.

Volgens Bonn betekent dit nieuwe inzicht iets wat al maanden geroepen wordt: "Ventileren, ventileren, ventileren." Volgens berekeningen die rekening houden met aerosolbesmetting, kun je namelijk ook in een binnenruimte besmet raken bij een afstand van anderhalve meter. Om die reden is thuisbezoek volgens deze berekening extra risicovol, want 'de meeste gewone woningen zijn niet heel goed geventileerd'.

Bovenstaande voorbeelden zijn volgens Bonn reden genoeg om meer onderzoek te doen naar de ventilatie van bepaalde ruimtes, zoals scholen, sportscholen, restaurants en vliegtuigen. Ook het mondmaskergebruik moet onder de loep genomen worden. Volgens Bonn gaan aerosolen grotendeels door gewone en chirurgische maskers, maar niet door FFP2-maskers. Ook het dragen van twee mondmaskers blijkt een uitkomst: "Het ene masker werkt als filter voor je mond en het andere zorgt dat het de randen goed afsluit."