Nieuw: digitaal magazine Industrialisatie

Vers van de pers: het digitale magazine Industrialisatie van Duurzaam Gebouwd. Je leest de uitgave gratis in onze kennisbank.

In dit magazine, te lezen op je telefoon, tablet, laptop, desktop of ander apparaat dat internet heeft, laten we je zien welke ontwikkelingen er zijn op het vlak van industriële bouwprocessen en ontdekken we hoe prefab gebouwonderdelen verduurzaming versnellen.

In de uitgave ontdek je onder andere een BENG-woontoren in een bouwteam werd gerealiseerd, lees je over de status quo van de vervaardiging van industriële woningen, stellen we tien innovators aan je voor en ga je met ons mee naar de nieuwe fabriek van Van Wijnen.