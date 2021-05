Update Kwaliteitskader Huisvesting voor onderwijsgebouwen gepubliceerd

Kenniscentrum Ruimte-OK streeft naar een breed gedragen definitie van een basiskwaliteit voor kwalitatief goed onderwijs. Hiervoor publiceerde de organisatie in 2013 het Kwaliteitskader Huisvesting. Dit document is intussen geactualiseerd en sinds 19 mei live.

In de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Huisvesting zijn de kwaliteitseisen ten aanzien van gezondheid (Frisse Scholen 2021), duurzaamheid (wetgeving & sectorale routekaart), toegankelijkheid (inclusiviteit) en de buitenruimte (VNG modelverordening/klimaatadaptatie) aangescherpt, zodat de kwaliteitscriteria aansluiten op de actualiteit. Ook is er een bijlage toegevoegd met 25 basiskwaliteitscriteria zodat een scholenbestand op een uniforme wijze vergeleken kan worden.

Het Kwaliteitskader vertrekt vanuit de kennis dat een goed onderwijsgebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De kwaliteitscriteria zijn daarbij richtinggevend en geen norm, aldus Ruimte-OK. Het kader kijkt zo verder dan de minimum Bouwbesluiteisen en ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu en duurzaamheid.

Net als bij de vorige versie is ook deze versie door BDB voorzien van een financiële onderbouwing. Deze financiële paragraaf geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria, vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Hierbij wordt nog uitgegaan van een traditionele aanpak.

Download nu

De nieuwe versie van het Kwaliteitskader Huisvesting is nu te downloaden via de website van Ruimte-OK. Tevens staat Ruimte-OK open voor feedback en opgedane ervaringen met het werken met het nieuwe Kwaliteitskader. Daarvoor kun je contact opnemen met de organisatie via deze link.

Volg de ontwikkelingen

Naast een actualisatie van het Kwaliteitskader Huisvesting, kun je binnenkort ook een nieuwe versie van de PvE Frisse Scholen verwachten. Een update hierover geeft Ruimte-OK tijdens ons webinar Frisse en Circulaire Scholen op 16 juni. Benieuwd? Meld je alvast aan voor dit webinar via deze link (gratis voor partners van Duurzaam Gebouwd!).