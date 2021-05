Duurzaam Gebouwd Congres 2021: Welkom in de Woonfabriek!

Hoewel we in 2020 de bouwproductie zagen krimpen, staan alle signalen op groen. Het tij keert met een enorme vraag naar woningen: onze sector staat een inhaalslag te wachten die urgenter is dan ooit. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 op 1 juli laat zien dat we deze opgave aankunnen, door sneller, innovatiever én duurzamer te bouwen. Welkom in de Woonfabriek!

Op veel plekken hoor je dat er nog volop barrières weg moeten, voordat de bouw weer in topvorm is: PFAS en stikstof steken de kop op, de zoektocht naar geschikt talent is van groot belang en de bouwsnelheid moet fors omhoog om aan de vraag te voldoen. En dat moet dan ook nog duurzaam. Onmogelijk? Wij denken van niet: integrale verduurzaming vult niet alleen klimaatdoelstellingen versneld in, maar zorgt ervoor dat je nú toekomstbestendig kunt doorbouwen.

Wondere Woonfabriek

Er zijn genoeg innovaties, oplossingen en ambities om niet meer in barrières te denken, maar om gezamenlijk een nieuwe weg in te slaan. Hoe? Dat laten we je zien in onze Wondere Woonfabriek, waarin we samen bouwen aan een gestroomlijnde weg naar de toekomst: industrialisatie, prefab, digitalisering en nog veel meer. Onze grondstof? De meest innovatieve en inspirerende kennis, oplossingen en partijen in de markt. Ons product: de toekomst waarin het wél kan!

Sneller, innovatiever, duurzamer

We brengen je in contact met andere enthousiastelingen die wél willen en onze inspirators geven je direct alle gereedschappen die je nodig hebt om samen aan de slag te gaan. In één ochtend grijpen onze visionairs je met hun toekomstblik en staan er meer dan tien partners klaar met waardevolle inzichten, handvaten en innovaties om direct toe te passen. Met jouw gouden ticket voor het online Duurzaam Gebouwd Congres 2021 ben jij niet meer te stoppen in je ambitie en zorgen we er samen voor dat die miljoen woningen er wél komen. Sneller, innovatiever en duurzamer.

Duurzaam Gebouwd Congres 2021

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 vindt plaats op 1 juli 2021 in een krachtige online omgeving. Je kunt er eenvoudig kennis uitwisselen, je netwerk uitbreiden en de stands van innovators bezoeken. Je ontmoet honderden deelnemers die aan de slag willen met het verduurzamen van onze gebouwde omgeving. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 is alweer de twaalfde editie van het krachtige kennisevent. Binnenkort ontvang je meer informatie op de Duurzaam Gebouwd Congres 2021-website.