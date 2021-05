Programma compleet voor Building Holland Digital: Energietransitie

Het programma voor Building Holland Digital op 3 juni is compleet. Het event staat volledig in het teken van de energietransitie en zet diverse experts op het podium die onder andere ingaan op het belang van waterstof, de berekening van het werkelijke energieverbruik van gebouwen en de mogelijkheden voor verduurzaming van de bestaande bouw.

Video boven: Terugblik Building Holland Digital Slim & Gezond: presentatie Atze Boerstra

Op het digitale podium staan onder anderen Michiel van Bruggen en Martin Mooij, die je vertellen over verduurzaming op basis van het werkelijke energiegebruik. Zij gaan in op de WEii, de Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. Heb je meer interesse in het verduurzamen van bedrijventerreinen? Jan-Willem Vogels van Rabobank geeft je tips over hoe je dat het beste kunt doen, zodat verduurzaming binnen handbereik komt.

Verder legt Frank Doff van Itho Daalderop uit hoe je de bestaande voorraad kunt verduurzamen en welke alternatieven je kunt kiezen om dat te doen. Is er naast all-electric en warmtenetten ook een plek voor waterstof bij het invullen van de energietransitie? Daarover vertelt Peter Luscuere je meer, aan de hand van een presentatie over het nieuwe boek over de waterstofeconomie, samengesteld door Ad van Wijk en Peter zelf. Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters bouwt vervolgens de brug van de energietransitie naar circulariteit met zijn betoog voor het bouwwaardemodel.

