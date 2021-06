Forse groei van techniek in modules

Het Modulair Bedrijf, een start-up van Croonwolter&dros, heeft na twee jaar een nieuwe naam en website: de ModuleMakers. Dat heeft alles te maken met de exponentieel groeiende orderportefeuille. Voortaan is gebouwtechnologie volgens ModuleMakers geen adviesvraag meer, maar een productvraag.

De business van ModuleMakers bestaat in het kort uit ‘techniek in delen’: het digitaal engineeren, configureren en modulair produceren van intelligente gebouwtechnologie. ModuleMakers kan alle vormen van gebouwtechnologie maken en overal op aansluiten, ook in bestaande, oude gebouwen die moeten worden getransformeerd of uitgebreid. Van energie- en warmte-opwekkingssystemen tot distributie (leidingwerk) en afgifte (vergaand geoptimaliseerde klimaatplafonds) en alles wat bouwend Nederland verder nodig heeft aan modulaire gebouwtechnologie.

Wat nog niet kant-en-klaar geleverd kan worden, wordt met de ModuleMakers configurator snel (digitaal) ge-engineerd en productie-klaar gemaakt. De sofware daarvoor werd door de ICT programmeurs van ModuleMakers zelf geschreven, met alle beschikbare kennis en ervaring van Croonwolter&dros op het gebied van intelligente gebouwtechnologie.

Groeiend team

Initiator en kartrekker Arvid Duijzer (foto rechts) van ModuleMakers: “Alle ingrediënten voor succesvolle innovatie komen samen in ModuleMakers: duurzaamheid, digitalisering én industrialisering. Tot voor kort moest alle gebouwtechnologie in de bouw gemaakt en in elkaar gezet worden. Met grotere risico’s. Verre van ideaal. Want dan sta je dus op een bouwlocatie te lassen, passen en te meten, met al die materialen en gereedschappen om je heen. Nu komt er een vrachtwagen voorgereden, de modules worden in elkaar gezet en je bent klaar. Hierdoor kan er direct veiliger gewerkt worden.”

Het succes van ModuleMakers kwam sneller dan verwacht. Met opdrachtgevers uit het gehele land zijn er inmiddels al meer dan 2500 distributiemodules verkocht en de volgende reeks zit eraan te komen. De lasrobot draait overuren, de offerte-aanvragen stromen binnen. Ook voor (zwaar) prefab leidingwerk kan men bij ModuleMakers terecht.

Om voor de markt makkelijker en beter vindbaar te zijn, heeft ModuleMakers nu een eigen naam en een eigen website gekregen. Het nog steeds groeiende team dat zich bezighoudt met het vertalen van de marktvragen naar slimme modules telt inmiddels 28 mensen met expertise op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en techniek. Duijzer: “Wij zitten met ModuleMakers in de frontlinie van een nieuwe ontwikkeling in de bouw. We willen de wereld anders achterlaten dan we hem vonden: schoner, slimmer, aanpasbaarder. We hebben de fabriek, de mensen, de naam, de website, de kennis en de tools. We willen gáán.”

Minder technici

Mark van Wordragen, statutair directeur van Croonwolter&dros voegt toe: “ModuleMakers is één van onze meest succesvolle, corporate ventures op weg naar een schonere toekomst. De modules zijn kwalitatief gezien state of the art, maar tegelijkertijd duurzaam, efficiënt, voordelig en beheersbaar in aanschaf en onderhoud. Ze zijn ook sneller te leveren en te monteren en aanpasbaar in de tijd. Dit is win-win voor iedereen en dat wordt inmiddels overal herkend in de markt. Het loopt storm. Bovendien zijn er op de bouwplaats zelf, door deze manier van produceren en monteren, veel minder technici nodig. En dat is goed nieuws, want die zijn schaars. Op deze manier leveren wij een belangrijke bijdrage aan de grote bouw- en verduurzamingsopgaven van nu.”

Tot slot laten we ook Piet Jan Heijboer, directievoorzitter van Croonwolter&dros, aan het woord: “Met het oprichten van ModuleMakers als apart bedrijf hebben we flink geïnvesteerd in de digitalisering van de kennis, die we de afgelopen 140 jaar hebben opgebouwd als bedenkers en leveranciers van intelligente gebouwtechnologie. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid in de energietransitie. Het is een belangrijke stap op weg naar circulaire, CO 2 -neutrale gebouwtechnologie: 100% schoon, makkelijk op- en afschaalbaar, remontabel en re-usable. ModuleMakers is opgericht om te innoveren en de versnelling te maken op weg naar circulaire gebouwen.”

Bron: Persbericht ModuleMakers/Croonwolter&dros