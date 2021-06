Circulair bouwconcept geselecteerd voor Rijksoverheidspaviljoen op Floriade

Het consortium van de Noordereng Groep (Ede) is de gekozen winnaar om het Dutch Innovation Experience (Di-X) Rijksoverheidspaviljoen in Almere te realiseren. Het paviljoen is een showcase voor de toekomstige (woning)bouw en verbindt de ruimtelijke opgave met de transitieopgaven in Nederland. Het ontwerp introduceert de ‘HoutKern Bouwmethode’, een circulair concept dat het mogelijk maakt in korte tijd, op een duurzame manier en met lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen.

Het consortium, onder leiding van de Noordereng Groep, bestaat uit Heko Spanten, Oosterhoff Group/ABT, DP6 architectuurstudio, Studio Nico Wissing, Hedgehog Company en De Groene Jongens. De HoutKern Bouwmethode is door partners van het consortium ontwikkeld als één van de oplossingen voor het Nederlandse bouwvraagstuk. Deze duurzame bouwmethode is de basis voor een veelzijdig paviljoen, herbruikbaar in verschillende configuraties, groen en volledig gemaakt van biobased materialen.

Duurzame innovaties voor toekomstige (woning)bouw

Het Di-X Natural Paviljoen sluit aan op het 'Growing Green Cities' Floriade-thema en wil bezoekers inspireren hoe we als samenleving natuurinclusief wonen, leven en werken kunnen vormgeven. Het gebouw is voorzien van de meest duurzame innovaties. Zo laat het de mogelijkheden zien van het toepassen van groen in de gebouwde/gestapelde toekomstige woon- en werkomgeving, nieuwe vormen van regenwateropvang, optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, ventilatie en minimaal energiegebruik. Parametrisch ontwerpen wordt toegepast om het ontwerp te optimaliseren op het gebied van architectuur, constructies, bouwfysica en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is de koppeling met de parametrische Milieu Impact Monitor waardoor real-time op basis van ontwerpdata de CO2-footprint van de gebouwconstructie wordt berekend.

Showcase voor het meest circulaire en biobased paviljoen

Het paviljoen bestaat voor 95% uit biobased materialen die grotendeels hun oorsprong in Nederland hebben. Zo wordt er onder meer gebruikgemaakt van Hollands hout uit de FSC-gecertificeerde bossen van Staatsbosbeheer. Het Di-X Natural Paviljoen wordt een inspirerende beleving. In de tien expositieruimten wordt de bezoeker meegenomen in de ontwikkeling van onder meer nieuwe biobased materialen, geteeld door Nederlandse landbouwers, die verwerkt zijn in circulaire bouwmaterialen. In het paviljoen beleeft de bezoeker de experience van natuurinclusief bouwen en ervaart hoe het gebouw onderdeel uitmaakt van het lokale ecosysteem.

Flexibel en duurzaam bouwen met de HoutKern Bouwmethode

De HoutKern Bouwmethode is een duurzame bouwmethodiek die een impactvolle bijdrage kan leveren aan de opschaling van circulair en biobased bouwen. Het is een modulair bouwsysteem, waarbij de modules als ‘grote bouwstenen’ in verschillende configuraties kunnen worden gebouwd tot wel 80 meter hoog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde droge verbindingen tussen onderdelen waarmee de flexibiliteit en losmaakbaarheid wordt gewaarborgd. Dit sluit naadloos aan bij de circulaire bouweconomie voor de toekomst; het veranderen van bestemming en gebruik van huizen en andere typen gebouwen zal steeds meer plaatsvinden.

De HoutKern Bouwmethode zorgt voor een kostenbesparing van 20%, een verkorte bouwtijd van 50% en een substantiële vermindering van emissies. Door lichte fundatie en door volledige industrialisatie, digitalisatie en hoogwaardig gebruik van biobased materialen is de milieu-impact minimaal. Het Di-X Natural Paviljoen kent zeer hoge duurzaamheidsprestaties met een MilieuPrestatieGebouw-score van <0,25. Het Di-X Natural Paviljoen is onderdeel van het TNO-ontwikkelprogramma om emissieloos bouwen te versnellen. TNO draagt met een aantal experts bij aan deze innovaties, onder andere voor digitalisering en materialisatie van het paviljoen.

Di-X Natural paviljoen is een circulaire businesscase

Het paviljoen wordt in zes maanden gerealiseerd en op 31 december 2021 opgeleverd. Na afloop van de Floriade krijgt het paviljoen een tweede leven als reizend natuurpaviljoen. Door de demontabelheid, aanpas- en uitbreidbaarheid van de HoutKern Bouwmethode zal het Di-X Natural Paviljoen in de toekomst in verschillende vormen terug te zien zijn. De circulaire business case wordt gezamenlijk gefinancierd door de Rijksoverheid en het consortium.