Nederlanders besteden acht miljard aan verduurzaming woning

In 2020 gaven Nederlanders ruim acht miljard euro uit aan de verduurzaming van hun woning. Bijna het hele budget ging naar isolatie en verwarming, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Multiscope onder ruim 4.000 Nederlanders.

Liefst 91% van alle bestedingen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning werd in 2020 door Nederlanders besteed aan verbeteringen op het gebied van isolatie en verwarming. Dat staat vermeld in het marktonderzoek Duurzaam Wonen, dat is gepubliceerd door Multiscope. In dit uitgebreide marktonderzoek worden inzichten gegeven over de behoefte, bestedingen, bezit, houding, intentie en kennis op het gebied van duurzaam wonen in Nederland. De cijfers en resultaten van meer dan vijftig duurzame producten, aanpassingen, merken en aankoopkanalen staan vermeld in dit onderzoek.

Hoogrendementsglas

Het bedrag van ruim € 8,1 miljard aan kosten is nog exclusief de investeringen van verhuurders en VvE’s. Veruit het grootste deel ging naar isolatie (46%) en verwarming (45%). De uitgaven aan energiezuinige verlichting, waterbesparing en ventilatie bedragen respectievelijk 6%, 2% en 1%.

Wat betreft de aantallen aanpassingen (en niet de kosten) staan bij isolatiemaatregelen hoogrendementsglas en dakisolatie bovenaan (respectievelijk 45 en 44%), gevolgd door spouwmuurisolatie, dubbelglas en daarna vloer/bodemisolatie. Bij verwarming telt Multiscope de HR-ketel (50%) ook tot de verduurzaming van een woning. Op de tweede plaats staan hier zonnepanelen (36%).

Doe-het-niet-zelf

Veruit het grootste deel van de aanpassingen een maatregelen besteedt men uit (85%). Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 7 miljard. Gemiddeld kost het uitbesteden van een aanpassing € 1.489. De uitgaven voor doe-het-zelf projecten bedragen gemiddeld € 150. Bij uitbesteding zijn de projecten vaak groter en complexer en wordt er duurdere apparatuur aangeschaft.

Bij zelf uitgevoerde aanpassingen doet men 37% van de aankopen in de bouwmarkt. 12% koopt men in (web)winkels voor huishoudelijke artikelen en speciaalzaken en 9% van de aankopen vinden plaats in winkels gericht op woninginrichting.

Het onderzoek Duurzaam Wonen werd uitgevoerd in samenwerking met Rutger de Haan. In het onderzoek zijn 4.075 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, wat representatief is voor de Nederlandse bevolking. Het onderzoek is relevant voor organisaties en bedrijven die direct of indirect betrokken zijn bij de verduurzaming van woningen, van architecten tot energieleveranciers en van installateurs tot projectontwikkelaars.

Je vindt het onderzoek van Multiscope hier.