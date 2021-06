<span>'NMD moet hét platform voor circulair bouwen worden'</span>

De stichting Nationale Milieudatabase (NMD) wil voor 2023 zorgen voor een platform die op landelijk uniforme wijze circulaire bouwprestaties meet. Het project ‘DigiGo’ moet hieraan bijdragen.

Foto boven: NMD-directeur Jan Willem Groot

Samen met Ketenstandaard Bouw en Techniek en het kennisinstituut voor de installatiesector ISSO wil de stichting NMD in het project ‘DigiGo’ de zogeheten Etim-code, de code voor technische producten, koppelen aan de NMD. “En vice versa”, vertelt NMD-directeur Jan Willem Groot. “Door meerdere databases aan elkaar te koppelen willen we meer informatie ontsluiten. Zo kan de bouw sneller overstappen op circulair bouwen.”

Het DigiGo-project is hard nodig, geeft NMD-datamanager Tom de Boer aan. “Hoewel een gebouw voor 30 tot 40 procent uit installatietechniek bestaat, blijft de hoeveelheid installatietechnische productkaarten achter in onze database. Tijdens onze symposia roepen we fabrikanten van installatietechnische producten hiertoe ook op. Voorlopig halen we onze informatie nog van generieke data, maar het liefst zien we dat een branchevereniging of individuele bedrijven berekeningen van levenscyclusanalyses (LCA, red.) van hun producten aandragen.”

Dit DigiGo-project en de ontwikkeling van de NMD-Viewer hebben onder meer als doel om bedrijven te prikkelen om bij LCA-bureaus dit soort berekeningen aan te vragen. “We beschikken inmiddels over 3.000 verschillende productkaarten, die we van LCA-bureaus hebben ontvangen”, vertelt De Boer. “Deze productdata staan inmiddels ook in de Viewer, die inzage geeft in alle productdata. Sinds mei heeft iedereen toegang tot de Viewer.”

Tom de Boer, NMD-datamanager

Overzicht

Uiteindelijk streeft de NMD ernaar om te zorgen voor hét landelijke platform voor circulair bouwen, geeft Groot aan. “Om het circulair bouwen voor bouwbedrijven zo overzichtelijk mogelijk te maken, willen we graag beschikken over alle circulaire producten. Daarom zijn we op zoek naar allerlei soorten samenwerkingsverbanden en projecten. We willen het bouwbedrijven zo eenvoudig mogelijk maken, zodat zij zich enkel hoeven te richten op het bouwen.”

Daarom heeft de stichting het afgelopen jaar eraan gewerkt om de database robuuster te maken en extra functionaliteiten aan de NMD toegevoegd. “Een van die functionaliteiten is onder meer dat de datastructuur eenvoudiger kan worden uitgebreid en worden gekoppeld aan toepassingen zoals BIM. Daarnaast is het nu mogelijk is om producten schaalbaar in te voeren.”

In 2030 moet de bouwsector ervoor hebben gezorgd dat het grondstoffengebruik gehalveerd is ten opzichte van 2016, in 2050 moet de bouw volledig circulair zijn. “Dat is geen lichte opgave”, vindt Groot. “Maar het is wel goed dat de overheid deze doelen heeft gesteld. Ook dit helpt om de bouw de stap te laten zetten naar circulair bouwen.”

Tekst: Tim van Dorsten

