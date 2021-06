Advertorial: Waarom nu al aan de slag gaan met energielabel A?

Terwijl in 2021 ongeveer de helft van alle bestaande grotere kantoren nog aan de slag moest met energielabel C, dient zich alweer een nieuwe uitdaging aan. Naar verwachting is namelijk vanaf 2030 ook energielabel A verplicht en dat biedt kansen.

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar de overheid maakt haast. In het Energieakkoord zijn dan ook een aantal stappen opgenomen die gebouweigenaren en -beheerders dwingen nu al in actie te komen.

Zo moet conform het Bouwbesluit 2012 vanaf 1 januari 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben en daarmee een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw tegen die tijd niet aan de eisen, dan vervalt de kantoorfunctie van het gebouw. Vanaf 2030 doet de overheid daar nog een schep bovenop; in dat jaar is namelijk waarschijnlijk zelfs energielabel A verplicht.

Grijp kansen met energielabel A

Juist daarin schuilen belangrijke kansen voor beleggers, gebouweigenaren en -beheerders. Het is het immers makkelijker – en op lange termijn voordeliger – om nu alvast vervolgstappen te zetten met betrekking tot het verduurzamen van gebouwen. De eisen van de verschillende energielabels overlappen elkaar namelijk en zo kan dubbel werk voorkomen worden en daarmee extra kosten. Zeker ook omdat vaststaat dat gebouwen over dertig jaar hoe dan ook energieneutraal moeten zijn. En niet in de laatste plaats omdat het de waarde van het vastgoed aanzienlijk verhoogt.

Ook voor adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en installateurs opent het label nieuwe deuren. Door klanten proactief hierin te adviseren, kunnen zij meerwaarde creëren en hun groene imago onderstrepen. Bovendien kan zo blijvend voldaan worden aan alle actuele regelgeving en hoeven plannen niet onverhoopt last minute gewijzigd te worden.

Relevante certificeringen

Het streven naar energielabel A blijkt verder prima in te passen in bredere trends richting duurzaamheid. Het BREEAM-keurmerk bijvoorbeeld, dat aangeeft of een kantoor een gezonde leefomgeving heeft en of het duurzaam en verantwoord gebouwd is. En dat als bijkomend voordeel heeft dat het gemiddeld 20% meer huur oplevert dan een kantoor zonder deze certificering. Een gezond binnenklimaat kan verder geborgd worden met een WELL-certificaat en ook met het LEED-evaluatie- en certificatiesysteem kunnen de duurzaamheidsprestaties van gebouwen in kaart gebracht worden. De internationale ISO 50001-norm tenslotte heeft als doel om organisaties in staat te stellen om succesvol systemen en processen te integreren die nodig zijn om de energieprestaties van bijvoorbeeld een kantoorgebouw continu te verbeteren. Denk dan aan efficiëntie, verdeling, noodzaak en verbruik.

Gratis whitepaper biedt handvaten

ABB biedt inzicht en uitkomst om de energiebesparingsopdracht op slimme wijze tegemoet te treden en gebouwen nu al toekomstbestendig te maken. Hoe zich dat in de praktijk vertaalt, leest u in het gratis whitepaper ‘Kosten besparen door nu al aan de slag te gaan met Energielabel A voor mijn kantoor’. Hierin ontdekt u welke concrete stappen er nodig zijn om het energielabel van een pand te verhogen en daarmee de waarde ervan te vermeerderen.

Zo gaan we in op het behalen van energielabel C en laten we zien waarom dit label slechts als tussenstap gezien moet worden naar label A. Uiteraard behandelen we ook de belangrijkste kenmerken van energielabel A voor kantoren, zoals connectiviteit, energiemanagementsystemen en relevante certificeringen. Daarnaast komen enkele concrete voorbeelden aan bod, en tot slot vindt u handige links naar relevante websites over energielabels.

Overtuigd van de noodzaak en de voordelen van energielabel A? Vraag dan nu het gratis kennisdocument aan via de website van ABB.