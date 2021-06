Handreiking Bouwteams op weg naar finish

Het Bouwteam is een populaire samenwerkingsvorm, maar wanneer kies je voor een Bouwteam en hoe besteed je dat aan? Ben jij aan het nadenken over een Bouwteam of ga je aan een Bouwteam deelnemen? Meld je dan aan voor het speciale webinar over dit onderwerp.

De Werkgroep Handreiking Bouwteams schrijft momenteel een handreiking voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector. Deze handreiking is gevorderd tot ongeveer 80% en staat op 8 juli centraal tijdens het webinar Handreiking Bouwteams – van 80 naar 100%. Voor die laatste 20% zoekt de werkgroep nog input.

Wat is de Handreiking Bouwteams?

De Handreiking Bouwteams wordt geschreven door en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het doel is om Bouwteams als samenwerkingsvorm binnen de GWW-sector een stap verder te brengen, om zo te komen tot succesvolle en energievolle bouwprojecten in Nederland.

De Handreiking Bouwteams gaat je meenemen in wat een Bouwteam inhoudt, wat de fases en processen zijn om te doorlopen en welke middelen, tips en trucs daarvoor beschikbaar zijn. De Handreiking wordt geschreven vanuit het perspectief en met de ervaringen van opdrachtgevers en opdrachtnemers. De handreiking is vrijblijvend, ter inspiratie en kan als handvat dienen voor het vormgeven van een Bouwteamproject.

De rode draad in de Handreiking Bouwteams wordt gevormd door samenwerking, met als basis de specialistische kennis en ervaringen van de werkgroepleden. De werkgroepleden komen uit verschillende organisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers die ervaring hebben met Bouwteamprojecten. Bij het opstellen van deze handreiking is er ook gebruikgemaakt van bestaande documenten en artikelen over Bouwteams uit de GWW-sector.

Een Bouwteam is niet de heilige graal, maar het vormt wél een solide basis voor gelijkwaardigheid en wederzijds respect. En dat is een prachtig perspectief voor samenwerking.

Webinar

De Handreiking Bouwteams is nu voor ongeveer 80% gereed. Graag nodigt de werkgroep geïnteresseerden uit voor het webinar Handreiking Bouwteams – van 80% naar 100% op 8 juli en kijkt uit naar de vragen over de Handreiking.

Programma webinar Handreiking Bouwteams – van 80% naar 100%

8.45-9.00 uur: Event open

9.00-9.10 uur: Introductie: wat vind je in de handreiking?

9.10-9.35 uur: Casus: Bouwteam in de praktijk

9.30-9.35 uur: Uitleg workshops (ronde + wisseltijd)

9.35-10.20 uur: Workshops

· Afweging & aanbesteding bouwteam

· Bouwteamfase

· Realisatiefase

Interesse in Bouwteams? Meld je nu hier aan voor het webinar en blijf via de mail op de hoogte!

