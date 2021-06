Fijn Wonen onthult assortiment geïndustrialiseerde appartementen

Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen, lanceerde op 24 juni 2021 een nieuw assortiment woningen in DeFabrique in Utrecht. Er werden vernieuwde grondgebonden woningen getoond, alsook ook het nieuwe assortiment appartementen, beschikbaar als galerij of woontoren, die vanaf 2022 uit de nieuwe fabriek van Van Wijnen komen rollen.

Beeld boven: Impressie van de geïndustrialiseerde woontoren van Fijn Wonen.

De onthulling van de nieuwe appartementen vond plaats tijdens het hybride event ‘A New Level’. Naast de show maakten bezoekers interactief kennis met Fijn Wonen. Via een live verbinding was er o.a. zicht op de vorderingen rondom de nieuwe fabriek, konden bezoekers het Innovatielab ervaren en werd er met vakgenoten volop nagesproken over de diverse mogelijkheden. Ook de online configurator, die de fabriek aanstuurt, werd gedemonstreerd.

Appartementen uit de fabriek

Menso Oosting, Directeur Fijn Wonen, vertelt: “We noemen onze werkwijze niet voor niets ‘Niet normaal.’ We zijn de eerste Nederlandse partij die geïndustrialiseerde hoogbouw van maximaal veertien lagen met zoveel keuzemogelijkheden aanbiedt.” De appartementen zijn beschikbaar in 50, 60, 70 of 80 m2 gebruiksoppervlak. Door het brede scala aan architectonische mogelijkheden, gebouwvormen, beukmaten, plattegronden en balkons zijn de remontabele appartementen geheel naar wens in te richten.



Impressie van de geïndustrialiseerde galerijflat van Fijn Wonen.

Betaalbaarheid voorop

Fijn Wonen deed uitgebreid marktonderzoek naar de behoeften van woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en bewoners. Daaruit kwam naar voren dat betaalbaarheid voorop moest staan, maar dat kwaliteit, schoonheid en duurzaamheid ook van groot belang zijn. Volgens Oosting is het totale nieuwe assortiment daarin uniek: “We hebben goed geluisterd naar de markt. Het ontwikkelen van specifiek de hoogbouw was een ingewikkelde puzzel, maar het is ons gelukt om woningen en appartementen te realiseren waar je voor hetzelfde geld veel meer krijgt dan met de traditionele bouw. Nu de lancering een feit is zijn wij helemaal klaar voor de nieuwe manier van bouwen!”

Alle informatie over de werkwijze van Fijn Wonen en het nieuwe assortiment is te vinden op www.fijn.com.