DERIX neemt gebruikte houtelementen terug om circulair te bouwen

Wereldwijd veroorzaken bouwmaterialen zo'n 11 procent van de totale CO 2 -uitstoot en zijn verantwoordelijk voor zo'n 55 procent van het geproduceerde afval, zo blijkt uit het UN Environmental Global Status Report uit 2017. DERIX, fabrikant van gelamineerd hout en kruislaaghout, zet daarom een stap in de richting van klimaatbescherming door terugname van gebruikte houtelementen per direct de norm voor zijn klanten te maken.

Foto boven: Houtbouw in Circl. Foto door DERIX-groep

Johan Paul Borreman, vestigingsmanager bij DERIX Nederland, verklaart deze stap: "Duurzaamheid staat bij DERIX centraal. Wij werken met het meest duurzame bouwmateriaal dat er is: hout. Hout is de enige grondstof die weer aangroeit en bovendien CO 2 opslaat. Hoe langer het hout als bouwmateriaal wordt gebruikt, des te langer blijft de CO 2 opgeslagen. Daarom willen wij vanaf nu, indien mogelijk, onze houten bouwelementen na gebruik weer terugnemen en ze voor andere houtconstructies hergebruiken."

Met de invoering van deze zogenaamde terugnameplicht geeft de DERIX-groep gehoor aan de oproep om meer circulair te bouwen. Deze toekomstgerichte manier van bouwen gaat maximaal zuinig om met grondstoffen, omdat de grondstof slechts eenmaal hoeft te worden verkregen en vervolgens steeds opnieuw hoogwaardig kan worden hergebruikt. Hierbij heeft hout het voordeel dat het gedurende die levensloop van het product meerdere keren teruggroeit.



Houtbouw in de Triodos Bank. Foto door Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren en DERIX.

Omdat de grondstoffenschaarste steeds nijpender wordt, wint circulariteit enorm aan belang. Dankzij duurzame bosbouw is hout steeds opnieuw beschikbaar. Dit in tegenstelling tot niet-hernieuwbare materialen zoals staal, beton en cement. Tijdens de productie hiervan komen enorme hoeveelheden CO 2 vrij. Bovendien wordt ten behoeve van de productie de natuur onherroepelijk aangetast voor de winning van erts, zand en grind.

"Het gebruik van hout uit duurzame bosbouw als bouwmateriaal beschermt ons milieu", vat Markus Derix, directeur-eigenaar van de DERIX-groep, samen. "Met het oog op de huidige uitdagingen waarvoor wij vanwege de klimaatverandering en grondstoffenschaarste staan, is bouwen met hout eigenlijk verplicht. Het hergebruik van houten bouwelementen, dat wij nu hebben gelanceerd, is momenteel nog vrijblijvend. Ik hoop echter dat het snel overal verplicht wordt, zodat we allemaal zo snel mogelijk van de positieve effecten kunnen profiteren".