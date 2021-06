Eerste energieneutrale stolpboerderij opgeleverd in de Beemster

In Unesco Werelderfgoed de Beemster is de eerste energieneutrale stolpboerderij van Nederland opgeleverd. Het project legt de link tussen het rijke verleden van de houtindustrie in de Zaanstreek en de veelbelovende toekomst van hout als bouwmateriaal. “Houtbouw draagt bij aan het oplossen van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd.”

Beeld boven: Stolp Noordbeemster, de eerste energieneutrale Stolp van Nederland.

Na twee energieneutrale huizen bij Ilpendam is de Stolp het tweede project in de Zaanstreek van de landinrichters en architecten van Nieuw Nederland. Met hun bouwconcept voor houten nul-op-de-meter woningen kan zelfs een echte ‘klassieke’ Noord-Hollandse Stolpboerderij energieneutraal zijn. Binnenkort start bovendien de verkoop van nog eens vier energieneutrale houten huizen bij Schermerhorn. Zo wordt duurzame houtbouw steeds zichtbaarder in het Noord-Hollands landschap.

Waterland, houtbouwland

Onder het motto ‘Waterland, houtbouwland” presenteren de gemeenten Purmerend en Edam-Volendam zich als “hét centrum voor de bouw van houten huizen in Groot-Amsterdam”. Nieuw Nederland heeft als missie om met elk project Nederland mooier en duurzamer maken. Met gevoel voor traditie, oog voor de klimaatproblematiek en in harmonie met de natuur. Deze filosofie sluit aan bij de ambitie om in de Zaanstreek veel meer te bouwen in hout.



Westerweg Ilpendam, twee Barentsz-ontdekkingshuizen waarmee op maat ontworpen, houten huizen binnen 365 dagen gerealiseerd worden, van ontwerp tot oplevering.

Traditie en innovatie

Architect Derk-jan Wentink: “De tijd waarin we nu leven, dwingt ons zorgvuldig met grondstoffen om te gaan. Daarom bouwen wij met duurzame en natuurlijke materialen als hout en zink. Deze denk- en werkwijze slaat erg aan in de Zaanstreek, met haar rijke traditie van houtbouw én de wil om te innoveren in het belang van het klimaat.”

Respect voor de omgeving

Makelaar Geert Klaver, gespecialiseerd in landelijk wonen in Noord-Holland, sluit zich daarbij aan: “Iets nieuws realiseren in de nagenoeg ongerepte Mijzerpolder vraag respect voor de omgeving. Met de duurzame inslag van Nieuw Nederland voegen we volgens mij iets toe aan de omgeving, met lef en visie. Een nieuw soort zelfvoorzienend agrarisch ensemble ter compensatie van verouderde agrarische bedrijfsopstallen. Gelet op de ambitie die er vanuit overheid ligt voor de sanering van dit soort opstallen schuilt hierin een enorme win-win situatie. De oud eigenaar blij, de overheid tevreden en de toekomstige bewoner gelukkig. Wat wil je nog meer?”