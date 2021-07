Podcast met meer inzichten over Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020

In de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd staan we uitgebreid stil bij de eerste verjaardag van de lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. Dat doen we in gesprek met twee van de auteurs, Joost Merema en Henberto Remmerts.

Het was een document waar lang naar was uitgekeken, gezien de enorme belangstelling die de lancering kreeg. Vele honderden experts uit het veld, aan de kant van de opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers, waren benieuwd naar de publicatie van de verbeterde versie van het aloude model uit 1992.

Reden voor twee van de auteurs, Joost Merema (foto rechts) en Henberto Remmerts, om samen met (eind)redacteur Ysbrand Visser terug te kijken naar het eerste jaar en onze vragen te beantwoorden over de invoering, de praktijk en hoe nu verder.

Heeft bijvoorbeeld het uitvoerig afspreken en uitschrijven van het onderwerp 'samenwerking' ook daadwerkelijk geresulteerd in beter samenwerken? Waarom wordt er momenteel geschreven aan een handreiking voor het aanbesteden van een bouwteam (op 8 juli bovendien onderwerp van een webinar)? En ook de prijsvorming komt als heikel punt aan bod. Komt dat in de praktijk goed uit de verf?

We geven je alvast wat quotes uit de podcast mee:

Henberto Remmerts (foto rechts): “De meerwaarde van onze Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 zit hem in het elkaar diep in de ogen kijken naar wat je samen wilt gaan bouwen”.

Joost Merema: “Iedereen zocht naar een andere manier van samenwerken, niet conflictgericht, inclusief uitvoeringsexpertise in de planfase”.

Henberto Remmerts: “Hoe kun je nu iets aanbesteden, waarvan je nog niet weet wat het gaat kosten?”

Joost Merema: “Wij waren met ons bouwteammodel iets minder gefocust op de geijkte polderpartijen, maar primair op de gebruiker”.

Plan nu een klein uurtje vrij en ga naar een van de platforms, waarop je de podcast kunt beluisteren.

Soundcloud: https://bit.ly/3dJCwfm

Spotify: https://spoti.fi/3hCjmsT

Apple Podcast: https://apple.co/2TCTQLZ

Links Ysbrand Visser, rechts Henberto Remmerts.