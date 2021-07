De relatie tussen energietransitie en geografische data

Het programma is bekend van het grootste GIS-evenement in Nederland: de Esri GIS Conferentie. Jaarlijks komen meer dan 1500 mensen af op deze tweedaagse conferentie. Jij ook? Zet dan 22 en 23 september in je agenda en ontdek de kracht van geografische data voor de energietransitie en klimaatadaptatie.

Het ochtendprogramma van beide dagen bestaat uit keynotes, waarin sprekers hun visie op hun eigen vakgebied delen. Het middagprogramma bestaat uit verdiepende sessies met verhalen uit de praktijk en door de praktijk. Daarnaast worden er ook veel technische sessies gehouden. Verder is er ook een beurs met onder andere stands van bedrijven uit de GIS-sector. En dat alles gebeurt ook dit jaar online.



Op het middagprogramma komt onder meer het thema ‘energietransitie & klimaatadaptatie’ aan bod. De klimaatverandering en warmtetransitie zet ongehinderd door en de bijkomende uitdagingen worden alsmaar groter en complexer. Wij staan dan ook voor grote opgaven om Nederland te helpen om haar klimaat- en energiedoelen te halen. Dit vereist niet alleen aandacht voor duurzame energiebronnen en CO 2 -reductie, maar ook voor het anticiperen op de gevolgen voor de samenleving zoals bewoners meekrijgen in de warmtetransitie.

Thema’s als wateroverlast, verdroging, hittestress, biodiversiteit en energietransitie worden alsmaar belangrijker en zijn allen onderwerpen waarin GIS een uitgesproken rol kan spelen. Om de samenwerking, participatie en besluitvorming te ondersteunen is het van groot belang om een goed en volledig inzicht van de bestaande situatie te creëren en daarvoor scenario’s te ontwikkelen. Alleen dan kunnen we met elkaar de juiste oplossingen formuleren en Nederland goed voorbereiden op de nieuwe realiteit.

Samenwerken

Ook interessant is het thema ‘samenwerken binnen en buiten de organisatie (in de keten)’. Een organisatie die actief binnen en buiten de organisatie samenwerkt, doet twee zaken zeer goed. Ten eerste begrijpt deze organisatie dat data een ontzettend waardevolle asset is. Ten tweede zorgt ze ervoor dat alle medewerkers op elk niveau van de organisatie toegang hebben tot de juiste kennis en tools om data te transformeren in concrete beslissingen. Locatie biedt context en is een krachtige manier om organisaties, consumenten of burgers beter te begrijpen en te betrekken in dit proces. ArcGIS biedt de kans om deze context organisatie-breed in te zetten en zo betere beslissingen te nemen, actiever samen te werken en een community op te bouwen.

Andere thema’s die ’s middags worden aangesneden:

Datagedreven inzicht verkrijgen

Met artificial intelligence en data science kunnen de verschillende datastromen efficiënt worden omgezet tot een bruikbaar inzicht en meerwaarde voor de organisatie. Denk hierbij aan het detecteren en classificeren van objecten, het clusteren van gebeurtenissen en voorspellen.

Digitale transformatie

Organisaties ontdekken wat de digitale transformatie voor hen betekent. De voordelen van deze verandering worden steeds zichtbaarder in het bestaande werk. De digitale transformatie heeft technologisch, organisatorisch en maatschappelijk gezien grote impact. Het omarmen en meebewegen met de technologische ontwikkeling leidt bovendien tot nieuwe processen en nieuwe dienstverlening. De aanwezigheid van meer data, betere sensoren en nieuwe technologie biedt voortdurend nieuwe kansen.

Location Intelligence

Location Intelligence is het verzamelen, visualiseren en analyseren van geografische data om strategische inzichten te verkrijgen en zo complexe business uitdagingen op te lossen. Door verschillende lagen data toe te voegen aan een slimme kaart, bouwen organisaties Location Intelligence op: ze begrijpen waarom iets gebeurt op een specifieke plaats. Toepassingen van Location Intelligence zijn overal terug te vinden: van het vinden van de beste nieuwe retail-locatie tot aan het oplossen van grote verkeersproblemen.

Lees ook in ons recente digitale magazine: Geografische data als communicatiemiddel in energietransitie.

Lees hier het programma van de Esri GIS Conferentie of schrijf hier je meteen in.