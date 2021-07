Nieuw: digimagazine Duurzame energie & CO2-reductie

Het gloednieuwe digimagazine 'Duurzame energie & CO2-reductie' is vanaf nu gratis te lezen, ideaal om tijdens je vakantie eens door te spitten.

In deze uitgave geeft Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam je 5 tips voor CO2-reductie, hoor je van Onno Dwars dat je 'groot moet denken' en onderzoeken we hoe emissievrije projecten vorm krijgen. Bekijk de volledige selectie aan digimagazines in onze kennisbank of begin meteen met het lezen van de uitgave 'Duurzame energie & CO2-reductie'.