Kom alles te weten over de toepassing van het materialenpaspoort

Wordt het materialenpaspoort de holy grail van de circulaire bouw en doet de hele bouwsector mee aan het categoriseren van elke grondstof en elk schroefje? Experts laten zien hoe ver we zijn tijdens het webinar Materialenpaspoort op 1 september. Bekijk het programma en schrijf je in!

Het programma bestaat onder andere uit onze experts Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat, Marijn Emanuel van W/E Adviseurs en Pablo van den Bosch van Madaster. Van der Wel vertelt je over hoe materialenpaspoorten een belangrijke rol spelen bij diverse niveaus van hergebruik. Hoe ziet in 2023 het 'basiskamp' eruit, op weg naar een volledig circulaire economie? Hoe zit het met een mogelijke wettelijke verplichting? Welke bouwstenen liggen er al en wat zijn de ervaringen daarmee? Van der Wel gaat het gesprek aan met webinardeelnemers over wat er nodig is om materialenpaspoorten een succesfactor te maken.

Het programma wordt nog verder aangevuld, dus houd de programma-pagina in de gaten. Zorg ondertussen dat je erbij bent, door alvast in te schrijven voor het webinar.