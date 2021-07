Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan 2.0

Wie in de bouw met BIM werkt, heeft goede contract- en werkafspraken nodig. De BIM-wereld verandert echter snel en daarom zijn er nieuwe protocollen op komst. Ontdek ook het BIM Uitvoeringsplan 2.0.

Het is een groep van bouwende partijen die vorig jaar het voortouw nam om tot een nieuw BIM Uitvoeringsplan te komen: BUP 2.0. Die intentie werd beloond met de DigiDare Award 2020 en binnenkort is het zover en komt het nieuwe platform online beschikbaar. Aan het woord namens de acht initiatiefnemers: Ernst Bouma en Jasper de Mink.

Bouma (foto rechts), bij Vink Bouw onder meer verantwoordelijk voor BIM, staat voor een ‘heel erg open cultuur’ om samen te vernieuwen. “BIM is zo groot dat het beter is om dit soort dingen met elkaar te delen. Het is onzin om iemand anders steeds dezelfde fouten te laten maken die wij al maakten. Jasper en ik zijn nu bezig om dit wat groter te trekken en dat typisch Nederlandse communitygevoel aan te boren.”

De Mink, samen met Lex Ransijn actief in VDCbase, verbaasde zich als bouwkundige over het ‘grote gat’ tussen engineeren en bouwen. “Het is een enorme kloof die we moeten dichten. Ontwerpende partijen zeggen ‘waarom bouwen ze niet wat we ontworpen hebben’ en bouwers zeggen ‘waarom ontwerpen ze niet iets dat wij kunnen bouwen’. Er is weliswaar een hele transitie gaande richting BIM, maar er komt een nog veel grotere digitale transitie in de bouw. We kunnen daarom geen twee sporen meer hebben. Er moet gewoon één treintje komen. De digitalisering is een mooi middel om dat treintje sneller en beter te laten rijden.”

Netwerk

“Ik was eerder BIM-manager bij Dura Vermeer”, vervolgt De Mink, “en kwam er al snel achter dat je die keten nodig hebt. Anders loop je mijlenver voor de anderen uit en daar heb je niets aan. Het is zaak om alle kennis in een netwerk uit te venten. Bimmen gaat ook over afspraken maken. Hoe leg je bijvoorbeeld een bestaande situatie vast? Dat kan met een 3D-scan, waarvan je dan een BIM-model maakt. Dat kan op wel tachtig verschillende manieren, waarvan er waarschijnlijk zestig niet lekker werken. Daarover kun je beter met elkaar in gesprek gaan.” Bouma voegt toe: “Dat zorgt voor zo’n groot vliegwiel. Zo werd het voor mij veel efficiënter om de implementatie van BIM door te voeren in ons bedrijf.”

BUP 2.0

Een van de resultaten van deze samenwerking, waarbij ook het BIM Loket werd betrokken, is het BUP 2.0. Onderdeel van het nieuwe digitale platform zijn deze drie hoofdzaken:

1 BUP 2.0 wordt het nieuwe handvat met de kennis van nu, die regelmatig zal worden bijgespijkerd.

2 ISO 19650, over hoe je alle informatie over bouwwerken vastlegt, inclusief zaken als ontwerp, realisatie, beheer en de samenwerking.

3 De toepassingen. De Mink (foto rechts) legt uit: “Wat kun je met het BIM-model werkelijk uitvoeren? Zoals zaken 3D-scannen, visualiseren, simuleren en controleren. Of calculeren en het koppelen van de data aan andere informatiebronnen. Er zijn legio toepassingen mogelijk en dit is een onderdeel dat redelijk vloeibaar mag zijn. Bedrijven kunnen hier hun best practice laten zien. Als je meer van dezelfde ervaringen bij elkaar legt, kom je misschien tot een handleiding en een volgende stap.”

Met elkaar delen

Vanuit het BIM Loket zijn voor deze drie thema’s expertcommissies ontstaan, die de onderwerpen...

Lees hier nu het complete verhaal in ons digitale magazine Data & Digitalisering en check ook het nieuws over BUP 2.0 op de website van het BIM Loket: BUP 2.0 krijgt vorm via drie expertcommissies.

Foto bovenaan: Shutterstock

Foto Jasper de Mink: dsDuppenPhotography