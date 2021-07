Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Dijkversterking is een super actueel thema, maar kan dat ook worden gerealiseerd zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen? Ontdek nu welke innovaties daarbij in Overijssel te pas zijn gekomen.

De Stenendijk in Hasselt wordt in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta emissieloos versterkt door de Dijkzone Alliantie Stenendijk. Deze combinatie bestaat uit Ploegam, Dura Vermeer, Gebr. De Koning, TAUW en Fugro, van wie we twee betrokkenen spraken.

“We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en hoogwaterbescherming”, begint directielid David van Raalten van Waterschap Drents Overijsselse Delta. “We beoordelen onze dijken dan ook regelmatig of ze hoog genoeg en sterk genoeg zijn. Aan de Stenendijk in Hasselt ontdekten we een onderdeel dat niet voldeed aan de wettelijke eisen. We wilden die dijk gaan versterken.”

Een unieke eigenschap van de dijk is dat het een stenen muur betreft. “Het is de laatste van zijn soort die we in Nederland hebben, een rijksmonument dat sinds 1308 bestaat. Omdat het zo’n uniek object is, moet een versteviging worden uitgevoerd met respect voor het cultuurhistorisch verleden en met de benodigde expertise.”

Geen broeikasgassen

Een traditionele renovatie van het monument behoorde tot de mogelijkheden, maar daar koos Waterschap Drents Overijsselse Delta niet voor. Integendeel: de uitvraag werd uitgeschreven aan de hand van een geconstateerd risico. Het verkrijgen van de vergunningen, met name de natuurvergunning, was vanwege de stikstofdiscussie een groot risico.

Ploegam ging aan de slag met de uitdaging, zo vertelt Gijs Ploegmakers: “Anderhalf jaar geleden zijn we met de ontwikkeling van machines voor emissieloos bouwen begonnen. We stelden ons de vraag: Hoe kunnen we machines geen broeikasgassen meer laten uitstoten op de bouwplaats?”

Diverse partners werden benaderd om de stap naar elektrificatie te realiseren. “We werkten samen om het eenvoudiger te maken om verwisselbare accupakketten in te bouwen in onze machines. We hebben nu verschillende machines die emissieloos zijn, waaronder een minigraafmachine van 1,9 ton, een mobiele kraan van 17 ton en een rupsgraafmachine van 30 ton.”

Logistiek

Uitdagend bij de stap naar all-electric machines zijn niet alleen de innovaties die ermee gepaard gaan, maar ook de logistieke processen. “De machines moeten opgeladen worden en op de bouwplaats is dat uitdagend”, gaat Ploegmakers verder. “Als we batterijen wisselen, gaan we over op een ander elektrisch aangedreven voertuig om die klus te klaren. Het is belangrijk om 24 uur per dag accu’s volledig opgeladen te hebben, zodat je ze op ieder gewenst moment kunt inzetten.”

Powerhouse van Essent levert de stroom waarmee de accu’s worden opgeladen: “Er zijn verschillende locaties waar we de accu’s opladen met stroom afkomstig van zonnepanelen en windmolens”, geeft Ploegmakers aan. “Het is belangrijk dat we borgen dat we enkel gebruikmaken van groene stroom.”

Zeldzame uitvraag

Zelfs nu we ons middenin de discussie rondom stikstof en PFAS bevinden, is het nog geen gemeengoed om duurzame uitvragen aan de markt te stellen. Van Raalten denkt dat het essentieel is om dit wél te doen: “De markt wil uitgedaagd worden, maar dan moet je daar als opdrachtgever wel het voortouw in nemen. Het is aan ons als overheden om dit te doen. Dit gebied leent zich bijzonder goed voor een emissieloze ontwikkeling, want het is een Natura 2000-gebied.”

De markt betrekken bij een ontwikkeling zou volgens Van Raalten vaker moeten plaatsvinden. “We halen het betrekken van de markt naar voren …