Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen op zich gericht

Een bijzondere gevel in Delft, vol klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen, heeft al enige tijd een eigen Instagram-pagina. Sinds deze week krijgen voorbijgangers dankzij een QR-code op de gevel direct de Instagram-pagina in beeld.

In de volksmond wordt het pand in Delft al de ‘paparazzi-woning’ genoemd, omdat het de meest gefotografeerde woning van de eeuwenoude stad is. Dat leverde ook een eigen Instagrampagina op, zodat foto’s van de groene gevel de hele wereld over gaan. Vanaf vandaag kunnen voorbijgaande bewonderaars en liefhebbers van deze woning door middel van een QR-code direct de groene gevel via Instagram volgen.

Beeld van de eigen pagina van de groene gevel op Instagram.

De bewoners kregen het bordje overhandigd door gebiedsontwikkelaar Ballast Nedam Development en Sempergreen, leverancier van de groene gevel. Het bordje toont ook informatie over de groene gevel. Instagram-gebruikers kunnen de groene gevel het hele jaar door volgen, foto’s delen of de gevel in hun eigen foto’s taggen.

Floris

De groene gevel is onderdeel van een uiterst duurzame woningontwikkeling in Nieuw Delft met de naam 'Floris', naar de gelijknamige kade. Als onderdeel van dit project ontwikkelde Ballast Nedam Development deze gevel als een van de oplossingen om invulling te geven aan de zeventien Sustainable Development Goals van de VN.

Mirjan Bergsma, developer bij Ballast Nedam Development: “Door initiatieven als deze proberen wij de wereld enthousiast en bewust te maken van de impact die wij met elkaar kunnen maken. Hoe leuk is het om een stukje educatie over onze leefomgeving, gewoon tijdens een wandeling, in de prachtige binnenstad van Delft op te doen. Ons ultieme doel in elk project is om mensen in harmonie met de natuur te laten leven en dit is daarvan een sprekend voorbeeld.”

Mondriaan

Het ontwerp van de groene gevel, van de hand van FARO Architecten, kwam tot stand tijdens het jaar van Mondriaan. Dat was de aanleiding om terug te grijpen naar de kenmerkende vlakkenverdeling, waarmee de kunstenaar beroemd werd. De groene gevel zorgt niet alleen voor een bijzondere architectuur, maar stimuleert ook een duurzamere wereld door de klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen die het in zich draagt. Zo draagt een groene gevel bij aan luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie en biodiversiteit in de stad. Bovendien voelen mensen zich veel prettiger in een groene omgeving.

In de gevel is een modulair gevelsysteem van Sempergreen toegepast, opgebouwd uit voor-begroeide panelen. Er zijn drie verschillende beplantingsmixen toegepast in de kenmerkende vlakkenverdeling van Mondriaan. Dankzij een volledig automatisch irrigatiesysteem wordt de groene buitengevel voorzien van de juiste hoeveelheid water en voedingsstoffen.

Paul Hakkenberg, groene gevel specialist bij Sempergreen: “Het is prachtig om te zien wat voor aantrekkingskracht deze groene gevel heeft. Nu is deze woning nog een uitzondering, maar hopelijk gaan we dit in de toekomst veel vaker zien binnen de bebouwde omgeving. Groen in de stad draagt niet alleen bij aan de levenskwaliteit voor mens en dier, maar helpt de stad ook aan te passen aan klimaatverandering.”

De belangrijkste feiten uit Delft op een rijtje:

· Meer dan 4.000 individuele planten

· Ruim 36 plantensoorten

· Kenmerkende vlakkenverdeling ontworpen in 2017, het jaar van Mondriaan

· Verkoelt het huis met 2-12 °C

· Vergroot biodiversiteit in de stad

· Trekt wilde bijen, sluipwespen en hommels

· Eerste groene gevel in seriematige woningbouw in privé-eigendom

Belijk hier de Instagram-pagina van de gevel.

Bron: persbericht Ballast Nedam Development