Nulmeting: Wat weet jij van Natuurinclusief Bouwen?

Op 18 november wordt de derde editie van congres Natuurlijk gehouden, georganiseerd door onze collega's van Biind en door de provincie Overijssel. Is Natuurinclusief Bouwen al jouw tweede natuur? Vul de nulmeting in!

Mensen maken het verschil. Ook voor natuurinclusief bouwen geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. De hele keten moet kloppen. Natuurinclusief bouwen moet onderschreven worden door bestuurders, in directiekamers van projectontwikkelaars en aannemers, in (omgevings)visies en beleidsplannen, moet top of mind zijn bij (landschaps)architecten en stedenbouwers en uiteindelijk in goede handen komen bij aannemers, bewoners en beheerders.

Dit is het streven van de derde editie van het Congres Natuurlijk. In voorgaande jaren behandelden we samen waarom natuurinclusief bouwen cruciaal is voor de stedelijke opgaves en vooral ook hoe natuur verweven kan worden met stad en leefomgeving. Dit jaar gaan we opnieuw een stap verder.

Nulmeting

Wat is de stand van zaken rond Natuurinclusief Bouwen in Nederland? Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Het helpt ons bij het samenstellen van het programma van Natuurlijk 2021 en vertelt ons waar de focus zou moeten liggen.

In 10 korte vragen kun je jouw mening geven. Het kost dan ook slechts enkele minuten om de nulmeting in te vullen. Alvast bedankt!

Congres Natuurlijk 2021

Op 18 november brengen we voor de derde keer honderden deelnemers, tientallen kennissessies en insperende keynotes bij elkaar met de intentie om samenwerkingen te smeden en daadwerkelijk stappen te zetten voor een gezondere leefomgeving voor mens en natuur. Wij nodigen je uit om ook in 2021 met nog meer energie een bijdrage te leveren aan dit doel.

Noteer alvast donderdag 18 november in jouw agenda. We zien je dan graag terug bij de derde editie van Congres Natuurlijk! We hopen elkaar dit keer weer live in Overijssel te ontmoeten.

