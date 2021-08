Toekomst van duurzame energie en Sustainable Development Goals op Building Holland 2021

Op Building Holland vind je, naast het programma op de mainstage, een grote diversiteit aan Side Events. Tijdens deze evenementen krijg je onder andere kennis aangereikt over houtbouw, kansen van duurzame energie-opwekking en over de Sustainable Development Goals (SDG’s). In dit artikel stellen we drie side events aan je voor waar je je nu al voor kunt inschrijven. Sluit je aan?

De 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties omvatten onder andere opgaven als armoede en honger, gezondheid, schaarste van grondstoffen en klimaatverandering. Of je nu al gestart bent met het implementeren van de doelstellingen in je plannen of de eerste stappen wilt zetten, onze sprekers inspireren je om de volgende stap te zetten. Je krijgt nieuwe ideeën, hoort over de uitdagingen die je kunt tegenkomen bij het implementeren van de ambities in je beleid en boort een nieuw netwerk aan van professionals die met de SDG’s aan de slag zijn.

Omslag naar circulair bouwen

Het tweede side event waar we de aandacht op vestigen is ‘Houtbouw is de toekomst’. In dit event kun je gedetailleerde voorbeelden verwachten van succesvolle realisaties met hout en vergezichten naar de toekomst. Welk aandeel heeft deze grondstof in de omslag naar circulair bouwen en welke lessen hebben we geleerd uit houtbouw in projecten? Je leert er alles over tijdens het seminar.

Inzetten op duurzame energie

Ook duurzame energie-opwekking en in het bijzonder innovaties op het vlak van zonnepanelen worden belicht, tijdens het seminar ‘Zonnepanelen: what’s next?’. Experts als Robin Quax van TKI Urban Energy leggen je uit welke mogelijkheden en kansen er zijn om in te zetten op duurzame energie in projecten. Heb je al vaarwel gezegd tegen de toepassing van fossiele brandstoffen? Nu is het moment om te kantelen.

In je agenda

In onze agenda lees je welke Side Events er in de programmering van Building Holland staan. Building Holland 2021 vindt plaats van 2 tot en met 4 november in de RAI Amsterdam.

Beeld boven: Shutterstock