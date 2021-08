Erik Scherder en Mark van Baal op het Green Buildings Congres 2021

Op woensdag 6 oktober is het weer tijd voor het Green Buildings Event van CFP Green Buildings, dit jaar in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De sprekers zijn bekend: onder leiding van dagvoorzitter Twan Huys, staan onder anderen architect Saartje van der Made, undercoveragent Marcel van de Ven, Ommetje-Professor Erik Scherder en Follow This-oprichter Mark van Baal op het podium. Zij inspireren om verder te bouwen of te starten met verandering. In dit artikel lees je meer over het programma en meld je je aan.

Om je niet langer in spanning te houden, vind je hieronder het volledige programma van het Green Buildings Event op 6 oktober:

Het programma

Opening 13.00 uur

Door dagvoorzitter Twan Huys en gastheer Bram Adema

Saartje van der Made

Architect van het hoofdkantoor van de Goede Doelen Loterijen

Dennis Storm

Minimalist in hart en nieren

Annemarie van Doorn

Directeur Dutch Green Building Council

Marcel van de Ven

Undercoveragent en meesteronderhandelaar

Jouri Schoemaker

Pieter Pot-oprichter en Nederlands Kampioen Pitchen

Dragons' Den

Met Roel van de Bilt van Rabobank als juryvoorzitter

Diverse workshops

Om samen te bouwen aan verandering

Erik Scherder

'Ommetje-Professor' en Hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Mark van Baal

Oprichter en CEO van Follow This

Wrap-up met Twan Huys & Bram Adema

Met aansluitend een borrel vanaf 17.00

Op de website van CFP Green Buildings lees je meer details over iedere spreker. Daarnaast hebben we een cadeautje voor je. Kaarten kosten normaal gesproken € 150, maar als Duurzaam Gebouwd-relatie krijg je 50% korting. Meld je aan en bemachtig een kaartje voor het Green Buildings Event ‘Building Change’ in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Jouw kans

Het Green Buildings Event vindt dit jaar plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De kaarten kosten normaal gesproken €150, maar als relatie van Duurzaam Gebouwd krijg je maar liefst 50% korting. Dus waar wacht je nog op? Meld je aan en bemachtig een zeer gewild kaartje voor het Green Buildings Event 'Building Change' in de Rijtuigenloods in Amersfoort!