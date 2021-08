11 september eerste open dag duurzame energiesector

De verduurzaming van Nederland gaat verder dan jouw zonnepanelen, omvormer en het appje dat de dagelijkse opbrengst toont. Ontdek ook de wereld achter andere duurzame bronnen van je elektriciteit en warmte en bezoek de eerste Open Energie Dag op 11 september.

Op deze zaterdag openen duurzame energieprojecten in heel Nederland de deuren om burgers te laten kennismaken met de vele verschillende projecten. Er zijn al veertig locaties, verspreid door heel het land, die zich hiervoor hebben aangemeld. Kom ook kijken naar een zonne- of windpark bij jou in de buurt. Ontmoet de mensen achter een biomassacentrale of voel de warmte van bodemenergie.

De Open Energiedag is onderdeel van de campagne ‘Daar krijg je energie van’, een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie Samen, Holland Solar, NWEA, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie. Op één van de locaties wordt de dag geopend door Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.

Corona

Bij het organiseren van de Open Energiedag wordt rekening gehouden met de actuele situatie met betrekking tot het coronavirus. De richtlijnen van het RIVM worden in de gaten gehouden en er zal tijdig actie worden ondernomen, als de Open Energiedag niet veilig (in de huidige vorm) georganiseerd kan worden.

De organisatie hoopt tijdig te kunnen inschatten of het evenement kan doorgaan of niet. Het advies is om te wachten met het maken van eventuele kosten tot duidelijk is wat wel en niet mogelijk is op 11 september.

De locaties die meedoen zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig organiseren van de open dag. Zij baseren zich hierbij op de op dat moment geldende richtlijnen. Het soort locatie en activiteit verschilt nogal per deelnemende organisatie, waardoor de maatregelen die per locatie genomen moeten worden ook uiteenlopen. Als bezoeker is het daarbij vooral van belang om vooraf te kijken of er nog iets is om rekening mee te houden bij de locatie waar jij graag op bezoek wilt.

Aanmelden

Er zijn meerdere projecten waarvoor aanmelding nodig is. Indien dit het geval is, staat dit vermeld in de tekstballon bij de locatie op de kaart op de website, met mogelijk aanvullende informatie op een andere webpagina.

Alle locaties die op 11 september de deuren openen zijn te vinden op:

www.daarkrijgjeenergievan.nl/open-energiedag

