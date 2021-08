Inzendingen voor Rabobank Innovation Challenge tot 7 september

De Rabobank Innovation Challenge is een prestigieuze prijs voor innovaties op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Awards worden uitgereikt in de categorieën Circulariteit, Energietransitie en Slim & Gezond. De inzendingstermijn sluit dinsdag 7 september. Op 2 november worden de winnaars bekend gemaakt op Building Holland in de RAI in Amsterdam.

Een jury onder voorzitterschap van Claudia Reiner, vice-voorzitter van Techniek Nederland, beoordeelt de inzendingen aan de hand van criteria als de mate van oplossend vermogen, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en de klantwaarde. Per categorie worden vijf inzendingen genomineerd voor de Rabobank Innovation Challenge.

De nominaties worden gepresenteerd op de beursvloer op de Innovatie Boulevard. De drie categoriewinnaars krijgen een jaar lang professionele begeleiding door de Rabobank om hun innovatie maximaal te vermarkten.

Building the Future

Building Holland (op 2, 3 en 4 november in RAI Amsterdam) presenteert innovaties over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het event staat in het hart van de energietransitie en het circulair maken van de Nederlandse bouweconomie. Aan het event nemen ruim 150 bedrijven deel. Op drie podia verspreid over de beurs worden in korte sessies van een half uur de nieuwste inzichten gedeeld. Daarnaast zijn er side events over uiteenlopende onderwerpen.

Meer informatie over de Rabobank Innovation Challenge krijg je via deze link.