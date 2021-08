Versnellen in je renovatieopgave tijdens Saint-Gobain Pitstop Event

Op 31 augustus aanstaande ontdek je hoe jouw vastgoed de perfecte renovatiepitstop maakt. Je hoort onder andere van Jan Lammers welke parallellen er zijn tussen de Formule 1 en de bouw- en vastgoedsector en Pascal Temming vertelt vanuit Saint-Gobain Projects over hoe snelheid, efficiency en teamwork er in de renovatiesector uitziet.

In één uur hoor je naast deze experts ook Harrie van de Ven aan het woord over de praktijk, met het project Suikerbrink. Eerder schreven we al over dit project: 3 flats, 45 woningen die aardgasvrij worden gemaakt, waar integrale oplossingen worden toegepast en waar domotica de toekomstbestendigheid borgt.

Ook besteedden we aandacht aan het onderzoek ‘Beter Wonen in NL’, dat vier belangrijke kansen blootlegt. Deze kansen komen terug in het Saint-Gobain Renovatie Pitstop event op 31 augustus; daar leer je onder andere hoe een integrale kijk op welzijn, duurzaamheid en efficiëntie een positieve bijdrage kan leveren aan toekomstbestendig vastgoed en krijg je voorbeelden van hoe de bewoner centraal wordt gesteld.

Pitstop-event

Op 31 augustus worden de eerste resultaten van het onderzoek gedeeld tijdens het Saint Gobain Renovatie Pitstop Event, met onder anderen Jan Lammers. Tijdens dit webinar, van 12.00 tot 13.00 uur, vertelt Saint-Gobain Projects wat ze te bieden heeft en worden ook praktijkervaringen van renovatie- en transformatieprojecten gedeeld. Zo geeft Harrie van de Ven, directeur-bestuurder van Triada, zijn visie op het project Suikerbrink in Vaassen. Uiteraard kunnen deelnemers actief deelnemen en vragen stellen. Aanmelden is gratis.