Uptempo.nu: versnellen met innovaties voor duurzame kantoren

In razend tempo komt de verplichting voor kantoren om een Energielabel C te halen dichterbij, maar het blijft angstvallig stil. Dat terwijl er vóór het deadlinejaar 2023 nog een heleboel moet gebeuren. Welke verduurzamingskansen kunnen vastgoedeigenaren verzilveren met innovaties voor kantoren? We spreken Robert-Jan van Egmond en Niels Rood van TKI Urban Energy over de impact die innovaties maken bij het versnellen van de verduurzaming van utiliteitsgebouwen, dankzij uptempo.nu.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: TKI Urban Energy

Die website vormt een inspiratiebron voor zowel vraag en aanbod, om aan de slag te gaan met innovaties die de gebouwde omgeving helpen verduurzamen. Het belang van de website is anno 2021 groter dan ooit: er zijn een half miljoen utiliteitsgebouwen met zo’n 460 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte, die 20% van het aardgas en 60% van de elektriciteit verbruiken in de gebouwde omgeving. Geen kleine doelgroep voor verduurzaming, om het zacht uit te drukken. Kijken we specifiek naar de kantorenmarkt, dan zien we dat er nog veel moet gebeuren: 60.000 kantoren voldoen nog niet aan de energie-eisen en kunnen op boetes of zelfs sluitingen rekenen als ze geen maatregelen treffen.

Kanteling naar toekomstbestendigheid

Innovaties vervullen een belangrijke rol om die inhaalslag te maken: “Er komt een kanteling aan waarin kantoren energieneutraal worden en vooral gebruikmaken van hernieuwbare energie”, weet Van Egmond. “Nu wordt nog veelvuldig aardgas toegepast voor verwarming, maar daar komt verandering in. Wettelijk zien we eisen ontstaan die de elektrificatie versnellen en tegelijkertijd jagen investeerders en beleggers verduurzaming aan door toekomstbestendige panden hoger te waarderen.” Zeker is dat de aansluiting voor fossiele brandstoffen snel verleden tijd wordt. “Dan kun je beter op de muziek vooruitlopen en je voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid.”

Kaf van het koren

Het toekomstgericht bouwen met innovaties is natuurlijk niet voor iedereen gesneden koek. Dat beaamt ook Rood: “Verduurzaming is geen core business voor de meeste gebouweigenaren. In verreweg de meeste gevallen ligt de focus op het in stand houden en verbeteren van het primaire proces.” Totdat de omgevingsdienst langskomt of de deadline voor wettelijke eisen dreigt. “Dan realiseren ze zich dat ze op een korte termijn stappen moeten zetten.” Van Egmond gelooft meer in de wortel dan in de stok: “Met uptempo.nu willen we inspireren om met innovaties aan de slag te gaan. Op een laagdrempelige manier, zodat iedereen in ieder geval begrijpt wat je met de noviteiten kunt en waarom je ermee aan de slag moet. Een expertpanel scheidt het kaf van het koren en zorgt ervoor dat de innovaties een integrale opgave kunnen invullen. Zo kom je innovaties tegen over bijvoorbeeld koeling op basis van verdamping van water, seizoensopslag van warmte tot een Kitchen As A Service. Daarnaast zijn er partijen die geïntegreerde oplossingen aanbieden. Je selecteert of je aan de slag wilt met woningbouw of utiliteit en filtert eenvoudig innovaties op basis van bijvoorbeeld het aantal de type oplossing, nieuwbouw of renovatie en het aantal keer dat de innovatie is toegepast.”

Integraal aan de slag

Uptempo.nu is vooral bedoeld voor de professional met basiskennis. Mocht de knowhow ontbreken om stappen te zetten naar realisatie, dan is die kenniskloof relatief eenvoudig gedicht. “We willen vooral prikkelen,” geeft Rood aan, “en bewustwording creëren dat je een informatiebehoefte hebt. Het zijn geen technische omschrijvingen die we neerzetten, maar wel concrete input over wat je met een innovatie kunt. Kom je vast te zitten, dan zijn er adviserende partijen die je verder kunnen helpen.” Niet alleen kantooreigenaren kunnen met de input aan de slag. “De innovaties zijn breed inzetbaar, in zorg, onderwijs en woningbouwprojecten. Pas vooral een integrale benadering toe en richt je niet alleen op energie.” Van Egmond vult aan: “Denk bijvoorbeeld aan het belang van koeling, dat steeds groter wordt. Daar vind je innovatieve oplossingen voor, op uptempo.nu. Uit het aantal en de diversiteit van die oplossingen blijkt wel: het kan anders. Dus kom in beweging!”

Versnellen met Uptempo.nu

Uptempo! is een team dat de opschaling en versnelling van innovaties in de gebouwde omgeving aanjaagt. De website uptempo.nu is een instrument waarmee vraag en aanbod bij elkaar komen. De database werd in eerste instantie gevuld met innovaties ontwikkeld binnen het ecosysteem van TKI Urban Energy. Intussen wordt in de praktijk duidelijk wat de beste manier is om deze kennis te ontsluiten. Het begon bij woningcorporaties, maar al snel werd duidelijk dat er meer doelgroepen interesse hebben. Op uptempo.nu vind je een gevarieerd aanbod aan innovaties en word je geïnspireerd om te versnellen in je duurzaamheidsopgave. Ben je aanbieder van een innovatie die niet misstaat op uptempo.nu? Meld je dan kosteloos aan via deze link.