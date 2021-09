Eerste machinekamerloze lift werd 25 jaar geleden geplaatst

25 jaar geleden werd de eerste KONE MonoSpace lift geplaatst. Een primeur: wereldwijd was dit de eerste machinekamerloze lift. Het werd mogelijk om de complete installatie in de schacht te plaatsen, waardoor de noodzaak voor een dakopbouw kwam te vervallen.

Van Finland naar Nederland

Het idee voor een lift zonder machinekamer was bij Research & Development in Finland ontstaan in 1992. Nederland werd gekozen om het concept definitief te ontwikkelen en in de markt te zetten. Vanaf 1996 werden MonoSpaces bij Nederlandse klanten geïnstalleerd.

De oorspronkelijk bedachte naam was GreenStar. De ruimtebesparing was een unique selling point, evenals de mogelijke energiebesparing met dit nieuwe type lift. De originele zwarte kleur van de machine werd veranderd in groen, wat het tot op de dag van vandaag nog is.

Flashback naar de installatie van MonoSpace in 1996

Liftontwerp losgekoppeld

De introductie van de MonoSpace betekende een omwenteling in de gehele liftindustrie. Voor het eerst werd het liftontwerp voor een groot deel losgekoppeld van de architectuur van een gebouw. Of andersom geredeneerd, architecten hoefden bij het ontwerpen geen rekening meer te houden met de locatie van de machinekamer.