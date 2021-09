Advertorial: De juiste keuze met SAB dakpanelen

SAB-profiel is een Nederlandse panelen en profielen producent sinds 1973 en onderdeel van Tata Steel. Alle dak- en gevelprofielen worden sinds het begin gemaakt in IJsselstein. Alle dak- en gevelpanelen worden nu geproduceerd in onze nieuwe ultramoderne sandwichpanelenfabriek in Geldermalsen.

Staal ideaal voor ieder dak

Staal voor het dak, je kunt er vrijwel niet omheen. Zodra er eisen zijn aan draagkracht, overspanningen, gewicht, kosten of duurzaamheid, wint staal het al snel van andere bouwmaterialen. Van de grootste sportstadia tot het kleinste schuurtje, van bijzondere architectuur tot puur functionele toepassingen, ze hebben allemaal een stalen dak. Met de producten van SAB, kies je voor een robuust materiaal, dat zich snel en veilig laat monteren en een grote vrijheid biedt in vorm, functie en kleur. Tevens is staal oneindig recyclebaar.

Sandwich dakpanelen

Er zijn dakpanelen met een 3-kroons trapezium of een 40 mm golfplaat aan de buitenzijde. De panelen kunnen geleverd worden in een standaard bouwbreedte van 1000 mm en lengte tot maar liefst 25 meter voor snelle montage. Tevens met de optie van een kopse overlap, die middels de nieuwste technologie 100% schuimvrij en recht afgesneden is. SAB-profiel levert dakpanelen in de diktes 70 mm tot 160 mm met een 3 kroons TL-profilering en in de diktes 83, 120 en 160 mm met een golf SL profilering.



ECO variant

Nog lichter en economischer bouwen? Kies voor ECO-panelen van SAB-profiel. Deze dakpanelen hebben aan de buitenzijde een stevige staalplaat en aan de binnenzijde aluminiumfolie. Ideaal voor met name diverse agrarische toepassingen en lager in kosten. De ECO-uitvoering is alleen mogelijk in de 70 mm trapezium TG of 83 mm golf SG uitvoering.



Kernmateriaal

Als kernmateriaal gebruiken we voor alle sandwichpanelen het vertrouwde PIR schuim met zeer goede isolatie-eigenschappen, waarmee Rc-waarden tot 6,3 m2K/W mogelijk zijn. SAB panelen zijn brandveilig door gebruik van de nieuwste PIR technologie. Qua brandclassificatie vallen de SAB sandwichpanelen in klasse B-s2,d0.



Buitenbeplating

Voor de buitenplaten ligt ons ruime assortiment Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® in diverse kleuren klaar. Beide met een uitstekende weerstand tegen corrosie en tot maximaal 40 jaar garantie (ook bij de toepassing van PV / zonnecellen). Als eerste in Nederland voert SAB de zeer matte kleur Black Textured met een glans graad minder dan 5% en een enigszins ruweffect. Ideaal voor iedere dak toepassing.

Productielocatie en showcase in Geldermalsen

Sinds begin 2020 produceert SAB-profiel sandwichpanelen in een nieuwe fabriek in Geldermalsen. Een transparant en duurzaam gebouw, dat volledig is geoptimaliseerd voor de productieprocessen en logistieke stromen van SAB. In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheidsoplossingen. Het gebouw is gasloos, warmtepompen zorgen voor de verwarming en de toegepaste SAB-panelen bieden uitstekende isolatie. Het gehele gebouw is voorzien van ledverlichting en er liggen meer dan 5000 zonnepanelen op het dak.

De opvallende gevelbekleding van het gebouw komt uit onze eigen productielocaties en is rondom het gebouw volledig doorgetrokken met bovenaan panelen SAB-Carrier WB 100.1000 M16L in Colorcoat Prisma® Ephyra en onderaan puntprofielen SAB-Pyramid 19/470 in Colorcoat Prisma® Kronos.

Dit alles maakt de fabriek in Geldermalsen zowel een productielocatie als een showcase. Lees daarover meer in de casestudy op de SAB website.

Tot slot

SAB biedt een vrije keuze in producten, coatings, kleuren en een dak dat tientallen jaren mee gaat. Dus ontwerp een dak met de zekerheid van SAB.

Kijk voor alle uitvoeringen, maten, gewichten, CAD-tekeningen, BIM data en 3D-modellen, belastingtabellen, technische datasheets en voor alle informatie over coatings en kleuren op www.sabprofiel.nl.