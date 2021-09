Finale DigiDare Award tijdens BIM Loket D-Day 2021

Liefst 22 inzendingen dingen op 1 oktober mee naar de DigiDare Award 2021. Deze finale is onderdeel van de jaarlijkse D-Day van het BIM Loket. Het online event staat in het teken van de snelle transformatie van de gebouwde omgeving mét de inzet van de zo noodzakelijke digitale tools.

Op 20 september wordt bekendgemaakt welke drie inzendingen van de 22 (zie hier alle pitches) op 1 oktober gaan meedingen naar de DigiDare Award 2021. De eervolle prijs, in 2020 gewonnen met het BIM Uitvoeringsplan 2.0, zal worden uitgereikt op D-Day, georganiseerd door het BIM Loket. Deze landelijke (online) dag is bedoeld voor publieke en private koplopers en beslissers rondom digitalisering in de gebouwde omgeving. Voor opdrachtgevers, opdrachtnemers én toeleveranciers, zowel B&U als GWW. De BIM Loket D-Day wordt dit jaar verzorgd vanuit de studio in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelname is gratis, maar ondanks het online karakter is het aantal plaatsen niet onbeperkt.

Thema’s

Klimaatadaptatie, stikstofproblematiek, energietransitie, woningbouwopgave, deze en andere grote maatschappelijke opgaven grijpen direct in op onze leefomgeving. De gebouwde omgeving zal een snelle transformatie moeten doormaken om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Dat heeft alleen kans van slagen als ketenpartners elkaar én hun klant, de gebruiker van de gebouwde omgeving, goed verstaan. Dat kan niet plaatsvinden zonder digitalisering van de integrale bouwketen. De urgentie tot verregaande digitalisering voelen we allemaal. Maar hoe vertaal je dit nu in de praktijk?

Programma

Op 1 oktober kun je de online talkshow vanaf 9.15 uur bekijken en beluisteren. Rond 12.00 uur begint de finale van de DigiDare Award. Laat die dag ook je stem horen en kies jouw favoriet uit de drie finalisten.

’s Middags kun je je eigen programma samenstellen uit een breed aanbod van sessies, gegroepeerd in thema’s als cultuur en organisatie, initiatief en ontwerp, assetmanagement, BIM-volwassenheid en Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving.

Inschrijven

De deelname aan de D-Day is gratis. Klik hier om je te registreren.

De jaarlijkse D-Day van het BIM Loket wordt mede mogelijk gemaakt door digiGO.





Foto boven: Shutterstock