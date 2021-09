ABN AMRO Duurzame 50 komt eraan

De jaarlijkse thermometer voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector komt er weer aan. Ook dit jaar krijgen voorvechters die meters maken in transities een beloning, in de vorm van de ABN AMRO Duurzame 50. We vragen nog heel even je geduld totdat we meer bekendmaken over de 2021-editie, maar in dit artikel lees je al een terugblik. We verklappen alvast het moment waarop de nominaties starten: 22 september 2021.

Video: Leontien de Waal (ABN AMRO) bezoekt Petran van Heel (Eteck), Video: ABN AMRO

Vorig jaar werd de ABN AMRO Duurzame 50 namelijk op een bijzondere manier uitgereikt, tijdens de tweede dag van Building Holland Digital 2020. Ditmaal mede gepresenteerd door Onno Dwars, winnaar van de 2019-editie. De directeur van Ballast Nedam Development staat dubbel en dwars achter de uitreiking, die toen aan een collectief werd uitgereikt, allen vanuit hun (thuis)werkplek op beeld gebracht. Een mooi zicht waar Dwars nog een ambitie aan vastplakte: “Uiteindelijk hebben we 17 miljoen gezichten nodig op dit scherm."

Dwars eindigde dag met een fel betoog. “Ik ga mij niet inhouden, want er is kneiterhard beweging nodig”, aldus Dwars. “We staan op een punt waarop je je kunt afvragen: heeft het nog wel zin? We gaan maar door alsof er niets aan de hand is, maar er is heel veel aan de hand.” Hij grijpt de waterkering als prangend voorbeeld aan: “We hebben het niet meer over dijken en dammen bouwen, maar over muren bouwen om te zorgen dat we het water kunnen keren. Want alleen Nederland kan de opgave niet aan als we de klimaatdoelen niet behalen. Het vraagt om een drastische verandering. Het kan niet zo zijn dat duurzaamheid een reflectie is van ‘minder slecht’. Duurzaamheid gaat om leven geven.”

Dwars schreef voor zijn presentatie op Building Holland een emotionele column die meer dan ooit toont hoe waardevol het leven is waar wij allen voor strijden. Zijn oproep is duidelijk: stop met twijfelen en toon daadkracht. Je leest de column hier.

