Advertorial: Broeikasgas SF6 in elektriciteitsnetten is 23.900 keer sterker dan CO2

Veel elektrische schakelinrichtingen bevatten SF6 als isolatiegas. Het verwijderen van het broeikasgas zwavelhexafluoride uit netwerken en het overstappen op SF6-vrije alternatieven is een belangrijke stap vooruit in de duurzaamheid van elektrische netten. Schneider Electric biedt als duurzame innovator alternatieve schakelinrichtingen op basis van lucht. Deze duurzame oplossingen zorgen, in combinatie met de implementatie van geïntegreerde digitale technologieën, voor zinvolle vooruitgang in decarbonisatie van elektriciteit en het verbeteren van de efficiëntie.

Mogelijkheden voor de transitie naar een SF6-vrij elektriciteitsnetwerk

Tegen de duidelijke dreiging van klimaatverandering is er een maatschappij brede focus op duurzaamheid ontstaan. SF6-vrije alternatieven en digitale technologieën helpen bij de decarbonisatie van elektriciteitsnetten en verhoging van de efficiëntie. Veel organisaties zijn dan ook voorstander van de transitie naar SF6-vrije elektriciteitsnetwerken.

Download de whitepaper voor een helder inzicht

Ontdek de mogelijkheden voor het omschakelen naar een SF6-vrij elektriciteitsnet in de actuele whitepaper van Schneider Electric. Het terugdringen van broeikasgassen en het werken aan het klimaat, staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Deze whitepaper biedt heldere inzichten voor zowel het verduurzamen als het efficiënter maken van een elektriciteitsnet.