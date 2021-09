Advertorial: Nieuwbouwwijk Almere voorzien van duurzame warmtepompen

Voor de nieuwe wijk Nobelhorst in Almere kozen Dura Vermeer, van Dam en DHPS voor de zeer duurzame en gebruiksvriendelijke lucht-water warmtepompen van Panasonic. Deze zijn in een HydroCap als een soort schoorsteen op het dak geplaatst. De bewoners hadden de keuze uit een Aquarea All-in-One of Bi-bloc met een grotere boiler voor meer warm water.

Deze innovatieve Aquarea-warmtepompen leveren hoge prestaties, ook bij extreme buitentemperaturen. Ze beschikken over een A+++ energielabel voor verwarmen, waardoor maximale energiebesparingen en een lage CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Daarnaast maken de units gebruik van het koudemiddel R32, wat voor een significant lagere impact op de opwarming van de aarde zorgt dan het veelgebruikte koudemiddel R410A.

Zeer geschikt voor woningbouw

Naast de energie-efficiënte prestaties bieden de warmtepompen ook veel comfort en gebruiksgemak. "Het product is uitermate geschikt voor de woningbouw. De machine is ontzettende gebruiksvriendelijk. Na installatie en inbedrijfstelling hoeft de gebruiker eigenlijk nergens meer aan te komen. Ze behouden de temperatuur die de bewoner zelf instelt door een druk op het bedieningspaneel", vertelt Erik Kalter, projectleider bij Van Dam Groep.

Daarnaast kunnen bewoners hun warmtepomp door middel van de Aquarea Smart Cloud op afstand aansturen en beheren. De app geeft toegang tot alle functies voor verwarming en de productie van warm water. Zo is het onder meer mogelijk het energieverbruik van de warmtepomp op afstand te monitoren en de temperatuur aan te passen.

Warmtepomp als schoorsteen

Het buitendeel van de warmtepomp is bij een groot aantal van de woningen in een HydroCap op het dak geplaatst. "Een HydroCap is een dakopbouw warmtepomp, die als een schoorsteen op het dak staat en esthetisch fraai is weggewerkt”, legt Jacques Roodenburg, adviseur bij DHPS, uit. “En als er gekozen wordt voor een HydroCap die op het dak staat, dan waait het geluid ook mooi naar boven weg."

“Ook qua geluid doen de Panasonic units het natuurlijk erg goed”, vervolgt Roodenburg. De warmtepompen zijn voorzien van een speciale nachtmodus, waarmee de geluidsproductie van de unit nog verder daalt. Daarnaast zijn de huidige buitendelen stiller dan voorgaande modellen, wat overlast voor de omgeving minimaliseert.

Voldoet aan strenge normen

Een ander bijkomend voordeel is dat deze warmtepompen voldoen aan de steeds strengere normen. Per 1 januari 2021 is de BENG van kracht, die nieuwe eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen stelt. Voor nieuwe woningen is daar de indicator TO juli bijgekomen. Deze geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. Als de woning is voorzien van koeling (bijvoorbeeld een warmtepomp met koelfunctie, waar alle Aquarea-warmtepompen van zijn voorzien) dan wordt aangenomen dat er nauwelijks risico hoeft te zijn op temperatuuroverschrijding, waardoor de TO juli -eis vervalt.

Eindgebruiker tevreden

Winst wordt ook bij het onderhoud behaald. Panasonic heeft voor deze warmtepomp-reeks de Aquarea Service Cloud ontwikkeld. De installateur krijgt via dit platform op afstand toegang tot verwarmings- en koelsystemen van klanten. Zo kunnen problemen sneller en in sommige gevallen zelfs volledig op afstand worden opgelost.

Zowel Roodenburg als Kalter kijken met tevredenheid terug op het resultaat van dit project. "Trots zijn we voornamelijk op de samenwerking met de verschillende partijen. Dura Vermeer, Van Dam Groep, DHPS en Panasonic hebben samen een installatie neergezet waar de eindgebruiker tevreden over is”, besluit Kalter.

Over Panasonic

Panasonic is één van de leiders in de verwarmings- en koelsector met meer dan 60 jaar ervaring en activiteiten in ruim 120 landen met diverse productie- en R&D-faciliteiten. Panasonic levert innovatieve producten met baanbrekende technologie die de standaard vormt voor airconditioners, warmtepompen, chillers en koel-vriesunits wereldwijd.