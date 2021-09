Building Holland 2021: schrijf je in voor de Side Events

Zonnepanelen, what's next? Sustainable Development Goals, maar hoe dan? Totaalconcepten voor verduurzaming, hoe zien ze eruit? Tijdens verschillende Side Events van Building Holland vertellen onze experts je alles over deze onderwerpen. Vanaf nu heb jij de kans om je in te schrijven.

Bekijk de volledige programma's en de betrokken experts voor ieder Side Event in onze agenda. Hier krijg je een overzicht van de verschillende evenementen waaraan je mee kunt doen. Vanzelfsprekend sta je ook meteen ingeschreven om deel te nemen aan Building Holland: 2, 3 en 4 november in de RAI Amsterdam.