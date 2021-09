Inspiratie voor regeneratief bouwen met de Living Building Challenge

Ben je benieuwd hoe je met een woning of gebouw een positieve invloed kunt hebben op de omgeving? Ontdek dan tijdens de Inspiratiesessie Regeneratief Bouwen de positieve effecten op deze duurzame en integrale manier van werken. Alle ins en outs kom je te weten tijdens dit event van Squarewise op donderdag 28 oktober in Circl (Amsterdam).

Wie verder wil gaan dan de huidige duurzaamheidsstandaarden of een overkoepelende visie mist bij standaarden als BREEAM en LEED, moet zeker aanschuiven bij deze Inspiratiesessie Regeneratief Bouwen. Squarewise zal daar de meest ambitieuze performancestandaard in de bouwsector behandelen: de Living Building Challenge.

Positieve waarde

Gerrit-Jan Teunissen, de Nederlandse ambassadeur van het International Living Future Institute, zal samen met transitiemaker Dian Kroes het framework Living Building Challenge toelichten. Hiermee kun je op zeven thema’s zoveel mogelijk positieve waarde creëren met het ontwikkelen van een woning of gebouw:

Plek Water Energie Gezondheid en geluk Materialen Gelijkheid Schoonheid

Praktijkvoorbeeld

Vervolgens deelt Nadine Troost, transitiemaker bij Squarewise en visionair achter het levende paviljoen in Wijchen (Gelderland), haar ervaringen met het starten van een project dat voldoet aan (een deel van) de Living Building Challenge-criteria.

Ten slotte kunnen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over het in de praktijk brengen van deze aanpak. Welke uitdagingen komen hierbij kijken en kun je die met een multidisciplinair team oplossen? Squarewise mikt zo op een fikse impuls voor het thema regeneratief bouwen.

Alle details, zoals locatie, sprekers en inschrijving, vind je verder op deze webpagina. Meld je aan vóór 25 oktober! De deelname is geheel gratis.

Bron: Squarewise

Afbeelding: The Living Building Institute