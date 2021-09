ABN AMRO Duurzame 50: geef je nominaties door!

De ABN AMRO Duurzame 50 is er weer. Vanaf vandaag is het mogelijk om je nominaties door te geven. Ken jij iemand die het verschil maakt in het verduurzamen van de bouw- en vastgoedsector, die daarvoor een beloning verdient? Dan is dit je kans!

De jaarlijkse thermometer voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector komt er weer aan. Ook dit jaar krijgen voorvechters die meters maken in transities een beloning, in de vorm van de ABN AMRO Duurzame 50.

Meer informatie over de ABN AMRO Duurzame 50 en de mogelijkheid om te nomineren vind je hier. In dit artikel blik je met ons mee terug naar de 2020-editie.